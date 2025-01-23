Куриный суп, спасительная ложь и любовь превыше всего. Воспоминания узника Аушвица

Семья уже жила в гетто, и у них не было электричества. Чтобы держать суп в прохладе перед поездкой, мама Айвора поставила его в тени дерева. Это был, вспоминает он, апрель или май.

Вскоре семью Айвора забрали и посадили на поезд. Через десять минут после отправления, его мама с ужасом осознала, что они забыли взять с собой тот самый куриный суп.

Сколько тебе лет?

Айвор Перл в детстве. Фото: Ivor Perl

Когда поезд подъехал к Освенциму, у Айвора по-прежнему болел живот, и он лежал, свернувшись калачиком, на полу. Тогда он услышал, как кто-то сказал на идиш - если спросят, сколько тебе лет, отвечай, что тебе 16.

Всех пассажиров разделили на две группы: мужчины в одной, женщины и дети - в другой. Айвор вспоминает, что в какой-то момент увидел «немца с белой перчаткой, который сказал, что он - доктор Менгеле». Йозеф Менгеле, как стало известно после освобождения концлагерей, проводил над заключенными эксперименты и получил за это прозвище «Ангел смерти».

Мужчина направлял людей направо или налево. «Мы, конечно, не знали, зачем, - говорит Айвор. - И вот подошел мой черед. Я [до сих пор] вижу его лицо почти каждый день. Он спросил wie alt bist du? Сколько тебе лет? Я ответил -16».