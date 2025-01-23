У СОСЕДЕЙ Количество домохозяйств без доходов снова достигло нового рекорда

Это больше, чем когда-либо с начала ведения статистики в 2004 году.

По сравнению с предыдущим годом количество домохозяйств без доходов увеличилось более чем на 2 000. Согласно финскому Пенсионно-социальному ведомству Kela, основная часть роста объясняется наплывом спасающихся от войны беженцев из Украины. В прошлом году таких домохозяйств, где о поддержке ходатайствовали украинцы, было 17 процентов, или почти 7 000 домохозяйств.

Пособие по обеспечению прожиточного минимума является последней формой поддержки, которую можно запросить, если нет доходов и средств не хватает на необходимые повседневные расходы, такие как питание и жилье.

За последние двадцать лет количество домохозяйств без доходов увеличилось более чем вдвое.