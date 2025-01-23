Возможный трансфер Винисиуса станет самым дорогим в истории футбола: за бразильца предложили безумную сумму

Несмотря на то, что «Реал» хочет получить за Винисиуса миллиард евро, «Аль-Ахли» готов предложить за игрока 350 миллионов. Возможно, эта сумма заставит испанцев задуматься.

В данный момент Винисиус Жуниор играет за «Реал» и является перспективнейшим игроком: он провел 26 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 10 результативных передач. Однако сейчас началась конкуренция с Килианом Мбаппе, который недавно перешел в «Реал». Поэтому вполне вероятно, что в летнее трансферное окно будет произведен переход Винисиуса.

Как сообщается, уже проведены предварительные переговоры, хотя окончательного ответа бразилец не дал. Если сделка состоится, трансфер Винисиуса станет самым дорогим в истории футбола, превзойдя переход Неймара в "Пари Сен-Жермен" за рекордные 222 миллиона евро в 2017 году.