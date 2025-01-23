ФОТО И ВИДЕО Смотрите, как Скаутский батальон провел учения в Горхолле

В период с 20 по 24 января Силы обороны проводят учения в Таллинне, целью которых является подготовка военнослужащих к участию в международных миссиях. По словам представителей Сил обороны, учения организованы таким образом, чтобы не мешать повседневной жизни горожан.
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Учения проходят в районах Кесклинн и Пыхья-Таллинн, где в этот период можно будет чаще видеть армейские внедорожники и военнослужащих. В рамках учений отрабатываются процедуры, необходимые для успешного проведения операций по обеспечению персональной безопасности. Одна из ключевых задач на международных миссиях, таких как миссия в Ираке, - это обеспечение безопасного передвижения охраняемого человека, успешное выполнение поставленных задач и его благополучное возвращение.