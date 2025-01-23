ФОТО И ВИДЕО Смотрите, как Скаутский батальон провел учения в Горхолле

Учения проходят в районах Кесклинн и Пыхья-Таллинн, где в этот период можно будет чаще видеть армейские внедорожники и военнослужащих. В рамках учений отрабатываются процедуры, необходимые для успешного проведения операций по обеспечению персональной безопасности. Одна из ключевых задач на международных миссиях, таких как миссия в Ираке, - это обеспечение безопасного передвижения охраняемого человека, успешное выполнение поставленных задач и его благополучное возвращение.