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ФОТО И ВИДЕО Смотрите, как Скаутский батальон провел учения в Горхолле

Перевод: Валерия Ермакова
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В период с 20 по 24 января Силы обороны проводят учения в Таллинне, целью которых является подготовка военнослужащих к участию в международных миссиях. По словам представителей Сил обороны, учения организованы таким образом, чтобы не мешать повседневной жизни горожан.

Учения проходят в районах Кесклинн и Пыхья-Таллинн, где в этот период можно будет чаще видеть армейские внедорожники и военнослужащих. В рамках учений отрабатываются процедуры, необходимые для успешного проведения операций по обеспечению персональной безопасности. Одна из ключевых задач на международных миссиях, таких как миссия в Ираке, - это обеспечение безопасного передвижения охраняемого человека, успешное выполнение поставленных задач и его благополучное возвращение.

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