На это отреагировал выступающий за США в паре с Эмилеа Зингас украинский фигурист Вадим Колесник. Он не приветствует это решение и выступает за исключение России из олимпийской квалификации.

«Я хотел бы выразить свою обеспокоенность и выступить за исключение России из олимпийской квалификационной серии. Это обращение основано на двух значимых причинах: продолжающейся войне в Украине и многочисленных допинговых скандалах с участием российских спортсменов.

Во-первых, война в Украине, развязанная Россией, имеет разрушительные последствия, включая многочисленные жертвы и масштабные разрушения. Международное сообщество осудило эти действия, и крайне важно, чтобы спортивные организации, такие как Международный союз конькобежцев (ISU), заняли решительную позицию против подобной агрессии. Разрешение России участвовать в олимпийской квалификационной серии посылает противоречивый сигнал и подрывает принципы мира и единства, которые представляют Олимпийские игры.

Во-вторых, историю допинговых скандалов с участием российских спортсменов нельзя игнорировать. Несмотря на многочисленные предупреждения и санкции, было зафиксировано множество случаев использования российскими спортсменами запрещённых веществ для повышения спортивных результатов. Это не только портит репутацию спорта, но и создаёт несправедливые условия для атлетов из других стран, которые соревнуются честно.

Если это обращение ничего не изменит, я хочу напомнить всем, что согласно правилам ISU, все эти спортсмены должны быть исключены из участия в квалификации на Олимпийские игры 2026 года», написал спортсмен в своем Instagram.