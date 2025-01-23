В то время как большинство европейцев по достижении пенсионного возраста уходят на заслуженный отдых, в Эстонии, согласно данным Евростата, 54,9% людей продолжают работать, что является самым высоким показателем в Европейском союзе.
Плохое финасовое положение вынуждает многих жителей Эстонии продолжать работать и после выхода на пенсию
«Данные Евростата, опубликованные в декабре, показали, что 54,9% жителей Эстонии продолжают работать после получения пенсии по старости, что является самым высоким показателем в Европейском союзе. Второе место занимает соседняя Латвия, где работают 44,2% пенсионеров, а третье место также принадлежит странам Балтии – в Литве работают 43,7% людей, получающих пенсию по старости», – сказал фондовый управляющий компании Luminori pensionifondid Вахур Мадиссон.
Он отметил, что работа на пенсии сама по себе не является проблемой, но поскольку большинство делает это по финансовым причинам, ситуация вызывает беспокойство.
Согласно полученным данным, 31,6% людей вынуждены были продолжать работать после выхода на пенсию, потому что им нужен был дополнительный доход для жизни. В Эстонии каждый четвертый работающий пенсионер продолжал работать, потому что получаемый им дополнительный доход казался достаточно привлекательным.
«В процветающих странах – Швейцарии, Нидерландах, Дании и Норвегии – работают в среднем 24% пенсионеров по старости, причем 60% людей продолжают работать не ради дополнительного дохода, а потому, что им очень нравится их работа. В Эстонии только четверть респондентов называют удовольствие от работы причиной того, что они продолжают работать, а каждый десятый работающий пенсионер говорит, что это происходит потому, что он хочет быть социально активным», – сказал Мадиссон.
Данные Евростата показали, что доля людей, зарабатывающих дополнительные деньги на пенсии, самая низкая в Румынии, Греции и Испании, где работают менее 5% пенсионеров по старости.
В прошлом году Luminor заказал исследование у компании Norstat, которое показало, что 65% жителей Эстонии считают, что их финансовое положение на пенсии будет очень хорошим или скорее хорошим. Однако Мадиссон подчеркнул, что государственная пенсия отнюдь не обеспечивает пенсионеру того же уровня жизни, что и во время трудовой деятельности.
«Согласно исследованию ОЭСР, пенсия работника Европейского союза, получавшего среднюю зарплату, составляет 68,1% от его прежнего дохода. По оценкам, принятым в странах с высоким уровнем благосостояния, для достойной старости необходим размер пенсии, равный 60% от предыдущего дохода. В Эстонии же сегодня средняя пенсия составляет около 40% от средней зарплаты. При этом мы знаем, что в долгосрочной перспективе число людей трудоспособного возраста будет сокращаться, поэтому рассчитывать на быстрое увеличение государственной пенсии не приходится, скорее наоборот», – отметил он.
По словам фондового управляющего компании Luminori pensionifondid, рост налогов, инфляция и, для некоторых, отказ от второй пенсионной ступени, усиливают неуверенность жителей Эстонии. По мнению Мадиссона, каждый должен подумать о том, как обеспечить свою пенсию, будь то третья пенсионная ступень, сбережения или инвестирование в различные активы.
Данные Евростата основаны на исследовании рабочей силы Европейского союза и охватывают людей в возрасте от 50 до 74 лет, получающих пенсию по старости.