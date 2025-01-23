Плохое финасовое положение вынуждает многих жителей Эстонии продолжать работать и после выхода на пенсию

«Данные Евростата, опубликованные в декабре, показали, что 54,9% жителей Эстонии продолжают работать после получения пенсии по старости, что является самым высоким показателем в Европейском союзе. Второе место занимает соседняя Латвия, где работают 44,2% пенсионеров, а третье место также принадлежит странам Балтии – в Литве работают 43,7% людей, получающих пенсию по старости», – сказал фондовый управляющий компании Luminori pensionifondid Вахур Мадиссон.

Он отметил, что работа на пенсии сама по себе не является проблемой, но поскольку большинство делает это по финансовым причинам, ситуация вызывает беспокойство.

Согласно полученным данным, 31,6% людей вынуждены были продолжать работать после выхода на пенсию, потому что им нужен был дополнительный доход для жизни. В Эстонии каждый четвертый работающий пенсионер продолжал работать, потому что получаемый им дополнительный доход казался достаточно привлекательным.

«В процветающих странах – Швейцарии, Нидерландах, Дании и Норвегии – работают в среднем 24% пенсионеров по старости, причем 60% людей продолжают работать не ради дополнительного дохода, а потому, что им очень нравится их работа. В Эстонии только четверть респондентов называют удовольствие от работы причиной того, что они продолжают работать, а каждый десятый работающий пенсионер говорит, что это происходит потому, что он хочет быть социально активным», – сказал Мадиссон.