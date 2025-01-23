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Департамент транспорта предупреждает о скользких дорогах

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Скользкие улицы в Таллинне.
Скользкие улицы в Таллинне. Фото: Eero Vabamägi

Департамент транспорта предупреждает, что в четверг утром дороги местами могут быть покрыты льдом.

Рано утром поверхность главных и второстепенных шоссе влажная или мокрая от реагента. Температура воздуха до 2 градусов тепла, температура на поверхности дорог в Восточной, Центральной и Юго-Восточной Эстонии 0-1 градус мороза. На дорогах местами возможна гололедица.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Во второй половине дня на островах поднимется ветер, порывами до 17 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.

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