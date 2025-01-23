Департамент транспорта предупреждает о скользких дорогах

Рано утром поверхность главных и второстепенных шоссе влажная или мокрая от реагента. Температура воздуха до 2 градусов тепла, температура на поверхности дорог в Восточной, Центральной и Юго-Восточной Эстонии 0-1 градус мороза. На дорогах местами возможна гололедица.