Чт, 23.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

В России начался дефицит жизненно важных лекарств

Copy
Таблетки. Иллюстративное фото
Таблетки. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

За год из российских аптек исчезло 134 жизненно важных лекарств, выяснила «Новая Газета-Европа», сравнив доступность препаратов на конец 2023 и 2024 годов.

Среди пропавших лекарств 20 онкопрепаратов, пять антибиотиков, три противоэпилептических средства, а также инсулины для беременных, иммунодепрессанты, препараты против мигрени, аллергии, туберкулеза, ВИЧ, малярии. При этом 36 препаратов из реестра Минздрава, которые раньше были дефицитными, наоборот, появились в продаже.

Фото статьи
Фото: Скриншот / «Новая газета Европа»
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх