За год из российских аптек исчезло 134 жизненно важных лекарств, выяснила «Новая Газета-Европа», сравнив доступность препаратов на конец 2023 и 2024 годов.
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В России начался дефицит жизненно важных лекарств
Среди пропавших лекарств 20 онкопрепаратов, пять антибиотиков, три противоэпилептических средства, а также инсулины для беременных, иммунодепрессанты, препараты против мигрени, аллергии, туберкулеза, ВИЧ, малярии. При этом 36 препаратов из реестра Минздрава, которые раньше были дефицитными, наоборот, появились в продаже.