В России начался дефицит жизненно важных лекарств

Среди пропавших лекарств 20 онкопрепаратов, пять антибиотиков, три противоэпилептических средства, а также инсулины для беременных, иммунодепрессанты, препараты против мигрени, аллергии, туберкулеза, ВИЧ, малярии. При этом 36 препаратов из реестра Минздрава, которые раньше были дефицитными, наоборот, появились в продаже.