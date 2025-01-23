В это время сирийское правительство расторгло контракт с российской компанией, которая ранее заключила соглашение с режимом Асада на управление портом Тартус сроком на 49 лет. Это означает прекращение крайне выгодных условий, предоставленных российской стороне в рамках договора.

Кроме того, расторжение контракта создает предпосылки для ускорения вывода российских войск, так как сирийское правительство может потребовать более высокую плату за использование порта. В долгосрочной перспективе это ограничивает возможности России и снижает ее мотивацию добиваться продления присутствия своей военной базы в регионе.

Также появилась новость о том, что сирийское правительство конфисковало пикапы, находившиеся на борту российского судна, прибывшего в порт Тартус. Эти автомобили явно не предназначались для эвакуации российских войск. Неясно, кому они были предназначены, но это может объяснить, почему российским кораблям долгое время не позволяли швартоваться в Тартусе.

Новая партия северокорейских солдат для России

New York Times со ссылкой на высокопоставленного, но анонимного представителя Министерства обороны США сообщает, что в ближайшие два месяца Северная Корея отправит в Россию новую партию солдат. В статье описано типичное поведение этих солдат в ходе атак.