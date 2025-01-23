Президент США начал постепенно оказывать публичное давление на Россию. Президент Трамп регулярно дает интервью, в которых использует лаконичные фразы, предупреждающие президента России о недопустимости выхода из соглашений. Вчера президент США уже выступил с прямой угрозой в адрес России, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Президенту России уже долгое время передают сигналы о том, что обсуждение соглашений возможно прямо сейчас. Однако, если президент России воспринимает это как возможность усилить давление и добиться уступок, то он, скорее всего, ошибается.
Основной причиной путаницы в восприятии ситуации являются различные сроки, озвученные президентом США и его командой, в течение которых они намерены завершить военные действия. У президента России, безусловно, есть желание сорвать этот временной график. Если боевые действия действительно завершатся, например, за сто дней, то, по мнению российского президента, это может создать впечатление, будто он подчинился диктату США.
Заместитель министра иностранных дел России дает указания
Заместитель министра иностранных дел России заявил, что с приходом президента Трампа появилось небольшое «окно возможностей» для достижения договоренностей. Заместитель министра Рябков отметил, что с администрацией Байдена такие соглашения были абсолютно невозможны.
Это заявление было сделано в рамках публичного выступления, ориентированного на медийное освещение, в Институте изучения США и Канады. Такой формат позволил Рябкову шире рассмотреть процессы, происходящие в американском обществе. По его словам, определенная готовность Трампа к переговорам является результатом процессов, происходящих внутри американского общества.
Действия России в Сирии
На экономическом форуме в Давосе президент Украины провел двусторонние встречи с президентами Азербайджана и Сербии. Фотографии этих встреч, опубликованные в СМИ, на данный момент можно считать одними из ключевых сигналов в контексте амбиций России.
В это время сирийское правительство расторгло контракт с российской компанией, которая ранее заключила соглашение с режимом Асада на управление портом Тартус сроком на 49 лет. Это означает прекращение крайне выгодных условий, предоставленных российской стороне в рамках договора.
Кроме того, расторжение контракта создает предпосылки для ускорения вывода российских войск, так как сирийское правительство может потребовать более высокую плату за использование порта. В долгосрочной перспективе это ограничивает возможности России и снижает ее мотивацию добиваться продления присутствия своей военной базы в регионе.
Также появилась новость о том, что сирийское правительство конфисковало пикапы, находившиеся на борту российского судна, прибывшего в порт Тартус. Эти автомобили явно не предназначались для эвакуации российских войск. Неясно, кому они были предназначены, но это может объяснить, почему российским кораблям долгое время не позволяли швартоваться в Тартусе.
Новая партия северокорейских солдат для России
New York Times со ссылкой на высокопоставленного, но анонимного представителя Министерства обороны США сообщает, что в ближайшие два месяца Северная Корея отправит в Россию новую партию солдат. В статье описано типичное поведение этих солдат в ходе атак.
Некоторые эксперты почему-то убеждены, что речь идет об элитных подразделениях с особой подготовкой. Однако непонятно, почему таких солдат отправляют на атаки в цепях пехоты через открытые поля, иногда заминированные. Судя по их использованию в боевых действиях, скорее можно предположить, что это штрафные подразделения, в которые направляют солдат в качестве наказания.
По поведению этих подразделений нельзя делать выводы обо всей армии Северной Кореи. Единственное, что можно утверждать наверняка, - это то, что всех солдат в этой стране обучают выполнять приказы, не задумываясь о собственной жизни. Внутри подразделений царят жестокие правила, а дисциплина поддерживается крайне брутальными методами. Можно предположить, что в этой армии идеализируют победы далекого прошлого и создают на их основе некий поведенческий стандарт, который затем внедряют в подготовке.
Если планируется отправить новое подкрепление через два месяца, то перед отправкой солдатам необходимо пройти период подготовки. Первая партия прошла такую подготовку за два месяца. Таким образом, следующая группа доберется до фронта примерно через три-четыре месяца, но, вероятнее всего, к тому моменту не найдет никого из своих предшественников живым.
Новые удары российской армии
Прошлой ночью российская армия вновь использовала иранские дроны для атак. Удары пришлись на город Харьков, а в других регионах Украины продолжаются дроновые атаки. Вечером накануне город Запорожье подвергся обстрелу баллистическими ракетами, в результате чего погиб один человек, 16 получили ранения.
На фронтах интенсивность российских атак остается на уровне вчерашнего дня
Единственное направление, где атаки российской армии продолжаются с неизменно высокой интенсивностью, - это район города Покровск на юге Донбасса.
- На Курском направлении интенсивность атак российской армии остается ниже уровня конца прошлого года и первых недель этого года. Основная часть боевых вылетов тактической авиации приходится на этот район. Вчера украинская армия активно распространяла в СМИ информацию о том, что спецподразделениям удалось уничтожить спутниковое оборудование связи российской армии. Это должно снизить оперативные возможности российской армии по обнаружению целей.
- На Харьковском направлении интенсивность позиционных боев снизилась.
- На Купянском и Лиманском направлениях атаки российской армии продолжаются. В районе населенного пункта Терни украинские войска немного отступили. На Северском направлении активность боевых действий остается низкой.
- В районе Бахмута потенциал российских атак вокруг города Часов Яр снижается. Посмотрим, найдутся ли у России в ближайшее время резервы для усиления атак. В городе Торецк российская армия продолжает интенсивные атаки, но за вчерашний день не смогла добиться продвижения. Вчера российская армия провела массированный обстрел важного для Украины города Константиновка, расположенного в тылу.
- На направлении Покровска продолжаются активные атаки. Украинская армия проводит в этом районе контратаки, и некоторые позиции переходят из рук в руки. Существенных изменений в расположении войск нет.
- Юго-западнее Донецка интенсивность атак российской армии уже неделю остается ниже обычного. Украинские войска еще полностью не покинули город Великая Новоселка.
- На южном фронте единственные боевые действия происходят в районе островов на реке Днепр.
Не все диверсанты - российские шпионы
Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала достаточно редкое заявление о том, что в период с 18 по 20 января было проведено 150 спецопераций совместно с другими правоохранительными органами, в ходе которых были задержаны 85 человек. Однако не все из них являются пособниками России.
Согласно информации СБУ, из числа задержанных 19 человек - агенты различных российских спецслужб. Еще 39 человек подозреваются в хищении военных запасов украинской армии. 63 чиновника разного уровня, включая некоторых врачей, обвиняются в организации уклонения от воинской службы. Семь человек получат обвинения в нанесении ущерба в сфере кибербезопасности, семь - в незаконном обращении с оружием, а 24 человека - в причинении материального ущерба государству.
Похоже, что власти Украины пытаются исправить ситуацию достаточно радикальными мерами, а также с помощью информационной кампании стремятся отпугнуть потенциальных нарушителей.