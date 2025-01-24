7 декабря 2023 года полиция отреагировала на случай домашнего насилия в таллиннском районе Копли. По прибытии на место они обнаружили 30-летнего Сергея и его сожительницу, которые, по всей видимости, находились в состоянии сильного опьянения. Согласно материалам суда, с которыми ознакомился Postimees, у Сергея был найден полиэтиленовый пакет с замком zip-lock, содержащий 15 граммов коричневого порошка.

Судебная экспертиза позже установила, что это вещество было протонитазеном, одним из многих синтетических опиоидов, относящихся к группе нитазенов.

Действие нитазенов может быть в сто раз сильнее фентанила и в пятьсот раз мощнее героина. Даже микроскопическое количество таких веществ может вызвать дыхательную недостаточность, и иногда вместо одной стандартной дозы лекарства, спасающего от передозировки, может потребоваться введение даже шести-семи доз.