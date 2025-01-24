7 декабря 2023 года полиция отреагировала на случай домашнего насилия в таллиннском микрорайоне Копли. По прибытии на место они обнаружили 30-летнего Сергея и его сожительницу, которые, по всей видимости, находились в состоянии сильного опьянения. Материалы суда, с которыми ознакомился Postimees, говорят, что у Сергея был найден полиэтиленовый пакет на молнии, содержащий 15 граммов коричневого порошка.
Судебная экспертиза позже установила, что это вещество было протонитазеном, одним из многих синтетических опиоидов, относящихся к группе нитазенов.