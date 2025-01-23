По словам премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ), расходы на оборону могут составить пять процентов валового внутреннего продукта (ВВП) уже в бюджете следующего года. Что касается источников финансирования, основное внимание сфокусировано на продолжении урезаний в Эстонии и на Европе.
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АНАЛИЗ ⟩ Обещание повысить военные расходы до пяти процентов от ВВП было вопросом времени, но все равно стало сюрпризом
Позавчерашнее откровение Михала - о желании увеличить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП - в программе Vikerradio «В студии премьер-министр» и в последовавшем за ним посте в социальной сети X - представляет из себя элементарный и естественный сам по себе шаг, учитывая сложившийся контекст.