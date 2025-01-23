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АНАЛИЗ Обещание повысить военные расходы до пяти процентов от ВВП было вопросом времени, но все равно стало сюрпризом

Перевод: Павел Соболев
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Премьер-министр Кристен Михал.
Премьер-министр Кристен Михал. Фото: Константин Седнев

По словам премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ), расходы на оборону могут составить пять процентов валового внутреннего продукта (ВВП) уже в бюджете следующего года. Что касается источников финансирования, основное внимание сфокусировано на продолжении урезаний в Эстонии и на Европе.

Позавчерашнее откровение Михала - о желании увеличить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП - в программе Vikerradio «В студии премьер-министр» и в последовавшем за ним посте в социальной сети X - представляет из себя элементарный и естественный сам по себе шаг, учитывая сложившийся контекст.

Новый президент США Дональд Трамп после избрания посмотрел в сторону стран НАТО именно с таким ожиданием. С одной стороны, это можно воспринимать как типичный ход бизнес-стратегии Трампа: сначала сознательно просить большего, чтобы потом в результате переговоров получить не столь шикарную, но все же весьма хорошую цену в сравнении с тем порогом, что был раньше. Но Латвия и Литва все равно отреагировали на послание Трампа и, по крайней мере, на декларативном уровне, также установили пятипроцентную цель в расходах на оборону. Польша уже ранее двигалась в этом направлении.

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