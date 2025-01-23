АНАЛИЗ Обещание повысить военные расходы до пяти процентов от ВВП было вопросом времени, но все равно стало сюрпризом

Позавчерашнее откровение Михала - о желании увеличить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП - в программе Vikerradio «В студии премьер-министр» и в последовавшем за ним посте в социальной сети X - представляет из себя элементарный и естественный сам по себе шаг, учитывая сложившийся контекст.

Новый президент США Дональд Трамп после избрания посмотрел в сторону стран НАТО именно с таким ожиданием. С одной стороны, это можно воспринимать как типичный ход бизнес-стратегии Трампа: сначала сознательно просить большего, чтобы потом в результате переговоров получить не столь шикарную, но все же весьма хорошую цену в сравнении с тем порогом, что был раньше. Но Латвия и Литва все равно отреагировали на послание Трампа и, по крайней мере, на декларативном уровне, также установили пятипроцентную цель в расходах на оборону. Польша уже ранее двигалась в этом направлении.