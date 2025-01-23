СЕРЬЕЗНЫЙ ПОДХОД Полиция и Кайтселийт объединят усилия для проведения важнейшей операции

Как указал Департамент полиции и погранохраны (PPA), в период присоединения эстонской электосети к европейской электросистеме полиция вместе со своими партнерами уделит больше внимания электрической инфраструктуре. Энергетические объекты будут добавлены в маршруты патрулирования, а некоторые объекты будут охраняться полицией совместно с Кайтселийтом.

Вейко Коммусаар, руководитель по кризисному реагированию PPA, сообщил, что полиция планирует операцию по обеспечению безопасности, чтобы синхронизация эстонской электросети с электросистемой континентальной Европы прошла без каких-либо проблем.

«Картина угроз внутренней безопасности не изменилась, но мы не можем исключать попытки нанесения ущерба электроэнергетической инфраструктуре. Синхронизация - это технически очень напряженное и требующее больших усилий время для наших энергокомпаний. Чтобы они могли полностью сосредоточиться на своей работе и не беспокоиться о безопасности, в эти дни на важных объектах будет присутствовать полиция, или эти объкты будут включены в маршрут патрулирования, а это значит, что в зависимости от объекта полицейский патруль пройдет через него один или несколько раз за смену», - сказал Коммусаар.

Совместно с Министерством климата полиция нанесла на карту около 40 объектов по всей Эстонии, включая подстанции, важные коммуникации и т. д., которые в этот период требуют дополнительного внимания.