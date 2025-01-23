Полиция и Кайтселийт в ходе совместной операции помогут обеспечить безопасность энергетических объектов.
СЕРЬЕЗНЫЙ ПОДХОД ⟩ Полиция и Кайтселийт объединят усилия для проведения важнейшей операции
Как указал Департамент полиции и погранохраны (PPA), в период присоединения эстонской электосети к европейской электросистеме полиция вместе со своими партнерами уделит больше внимания электрической инфраструктуре. Энергетические объекты будут добавлены в маршруты патрулирования, а некоторые объекты будут охраняться полицией совместно с Кайтселийтом.
Вейко Коммусаар, руководитель по кризисному реагированию PPA, сообщил, что полиция планирует операцию по обеспечению безопасности, чтобы синхронизация эстонской электросети с электросистемой континентальной Европы прошла без каких-либо проблем.
«Картина угроз внутренней безопасности не изменилась, но мы не можем исключать попытки нанесения ущерба электроэнергетической инфраструктуре. Синхронизация - это технически очень напряженное и требующее больших усилий время для наших энергокомпаний. Чтобы они могли полностью сосредоточиться на своей работе и не беспокоиться о безопасности, в эти дни на важных объектах будет присутствовать полиция, или эти объкты будут включены в маршрут патрулирования, а это значит, что в зависимости от объекта полицейский патруль пройдет через него один или несколько раз за смену», - сказал Коммусаар.
Совместно с Министерством климата полиция нанесла на карту около 40 объектов по всей Эстонии, включая подстанции, важные коммуникации и т. д., которые в этот период требуют дополнительного внимания.
«Эти дополнительные задачи выполняются сотрудниками полиции за счет сверхурочной работы, и полицейские в это время не сокращают объем своей обычной работы. Нам нужны дополнительные силы, поэтому мы попросили правительство разрешить привлечение Кайтселийта к выполнению задач по обеспечению общественного порядка. На круглосуточную помощь нам придут почти 120 бойцов Кайтселийта со всей Эстонии», - сказал Коммусаар.
По решению правительства, члены Кайтселийта приступят к выполнению задач, за которые несет ответственность PPA, то есть это означает, что они при этом имеют право непосредственного принуждения, то есть они также могут допрашивать людей, проверять документы и в случае необходимости вмешиваться в ситуации. Прежде чем приступить к работе, PPA организует для членов Кайтселийта ознакомительное обучение по вопросам, связанным с Законом об охране правопорядка и применению непосредственного принуждения. Кайтселийт будет участвовать в выполнении полицейских задач до 15 февраля, при необходимости этот срок может быть продлен.
«Кайтселийт готов поддержать Департамент полиции и погранохраны в проведении правоохранительной операции, поскольку за годы работы мы создали ковер безопасности, охватывающий всю Эстонию, частью которого мы и поддержим сейчас деятельность Департамента полиции и погранохраны», - заявил глава Кайтселийта генерал-майор Ильмар Тамм.
«Ежедневное обеспечение безопасности этих объектов лежит на самих компаниях, нанявших для этой цели охранные предприятия. После синхронизации мы вернемся к нормальной ситуации, то есть присутствие полиции и силовых структур является временным решением на тот момент, когда наша электросеть наиболее уязвима», - сказал Коммусаар.
PPA также поддерживает контакты с полицией Латвии и Литвы для обмена информацией и совместных действий в ситуациях, затрагивающих все три страны.