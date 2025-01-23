Поставлена точка в расследовании гибели человека в мусорном контейнере в Тарту

После происшествия прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кюлли Сакс заявила в декабре, что предварительно собранные доказательства позволяют предположить, что кто-то мог включить пресс, не зная о том, что в контейнере находится человек. Для установления причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза, которую провел Эстонский институт судебно-медицинской экспертизы.