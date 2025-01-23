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Поставлена точка в расследовании гибели человека в мусорном контейнере в Тарту

Перевод: Павел Соболев
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Контейнер для сбора картонных коробок у торгового центра Eeden.
Контейнер для сбора картонных коробок у торгового центра Eeden. Фото: Margus Ansu

В конце осени, 27 ноября, в контейнере для сбора бумажных отходов у торгового центра Eeden в Тарту было обнаружено тело 29-летнего мужчины. К настоящему моменту подготовлено судебно-медицинское заключение о смерти, которое подтверждает версию, что это был несчастный случай.

После происшествия прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кюлли Сакс заявила в декабре, что предварительно собранные доказательства позволяют предположить, что кто-то мог включить пресс, не зная о том, что в контейнере находится человек. Для установления причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза, которую провел Эстонский институт судебно-медицинской экспертизы.

У погибшего не было постоянного места жительства в Тарту, сообщила Сакс 11 декабря.

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