Райво Варе: Трампу очень важно завершить встречу с Путиным в образе победителя, это дает Украине надежду

Райво Варе. Фрагмент передачи. Фото: Мартин Педая

Существует определенный запас прочности, который, по моим расчетам, может составлять до полутора лет. Это одно. Во-вторых, нужно учитывать, что у Америки есть свои отдельные интересы. Трамп ведь отметает все природоохранные ограничения и освобождает сектор добычи полезных ископаемых, в первую очередь - нефти и газа - от ограничений, и даже собирается подталкивать этот сектор к большему бурению, к большей добыче.

Но это означает несколько вещей. Одна из них состоит в том, что новая добыча - это ведь, в основном, сланцевая составляющая. А сланцевая составляющая имеет свой порог. И ниже этого порога Америка пойти опять же не может. Если раньше этот порог был где-то в районе 52 долларов за баррель, и очень жесткая позиция администрации Байдена исходила из того, что порог нельзя опускать ниже 60 долларов, то теперь создалась новая ситуация и можно опускать еще, но все равно не до бесконечности.

То есть возвращения к 1998 году, к 10-12 долларам за баррель, конечно же, никогда не будет. Это невыгодно Америке самой, тогда и ее нефть стала бы неконкурентоспособной. Как - параллельно - и газ. Поэтому будет определенное давление, но до какого предела… Сейчас говорится, что, вероятно, до 40 долларов за баррель, такой консенсус вроде бы где-то в кулуарах просматривается.