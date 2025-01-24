Дональд Трамп вновь заявил, что хочет встретиться с Владимиром Путиным, чтобы положить конец войне в Украине, и добавил, что этому поможет падение цены на нефть. О том, есть ли у Трампа план прекращения войны и какую роль в нем играют экономические меры, а также обо многом другом в студии Postimees размышлял предприниматель, экономический эксперт Райво Варе.
Райво Варе: Трампу очень важно завершить встречу с Путиным в образе победителя, это дает Украине надежду
Выдержки из беседы:
- Трамп, отвечая на вопросы участников Всемирного экономического форума в Давосе, сказал, что хочет как можно быстрее встретиться с Владимиром Путиным, чтобы провести переговоры об окончании войны. Могут ли воодушевлять Кремль такие сигналы, ведь они показывают, что новый президент США видит в Путине субъекта международной политики? Или они для Москвы выглядят пугающими, с учетом того, что Трамп может попытаться создать такую картинку встречи двух лидеров, на которой Путин будет выглядеть довольно жалко?
- Это будет зависеть от самого Владимира Путина. Дело в том, что этой встрече должен предшествовать разговор по телефону. Трамп уже сообщил, что дал задание своим соответствующим помощникам подготовить сначала именно телефонный разговор.
И только потом, определив в ходе этого разговора рамки возможных маневров, Трамп примет окончательное решение. Но самим фактом предложения этой встречи Трамп как бы берет инициативу в свои руки. Это первое. А второе - это гуманитарный аспект, который Трамп вчера выпячивал.
Это прозвучало не случайно, это как раз то, что очень резонирует с западным образом мышления. Поэтому Трамп вчера говорил, что в первую очередь для него важно прекратить человеческие потери и страдания, а дальше, мол, уже посмотрим.
Для Украины это чревато плохими последствиями, для Кремля хорошо. Потому что можно прекратить, но при этом постараться отхватить все что можно и даже чуть больше. И именно за счет упомянутого гуманитарного аспекта. В этом смысле, как я понимаю, эти слова Трампа прозвучали для Кремля даже позитивно.
Плохое же для Кремля заключается в том, что Трамп не может проиграть. В принципе не может. Для него важно, чтобы результаты этого разговора и этой встречи были представлены таким образом, чтобы в первую очередь это была его победа.
Пусть даже Путин тоже что-нибудь получит, Путин ведь наверняка себе тоже что-то придумает для внутреннего потребления… Но для Трампа это не так важно. Трамп не относится к типовым переговорщикам западного образца, у которых принят за основу принцип «и вам, и нам». Он относится к переговорщикам как раз российского типа, для которых важен результат «мы победили, а вы если даже и не проиграли, то получили меньше».
В этом смысле в какой-то степени уже намечается преимущество Трампа. И теперь от Путина зависит, насколько он прогнется, чтобы это принять. Насколько это ему будет нужно, насколько он будет готов пойти на уступки, зная, что он получит меньше, чем, на взгляд окружающих, получит Трамп.
Хотя опять же, Трамп настолько импульсивен… Он настолько самодостаточен в своих глазах, что он может принимать решения прямо за столом переговоров…
- Например, просто раскипятившись?
- Да, просто раскипятившись, причем принимать решения в обе стороны, и в сторону для Кремля негативную, и наоборот, просто попав в какую-нибудь ловушку. Кремль ведь знаменит своим умением в переговорных практиках расставлять ловушки.
Так что мы не знаем пока, как это будет происходить. Ведь это главная вещь, о которой в мире сейчас все беспокоятся: непредсказуемость действий Трампа, причем даже в такой ситуации, когда с логической точки зрения они должны быть вроде бы предсказуемыми.
- Также Трамп сказал участникам форума в Давосе, что попросит Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цену нефти, и если цена упадет, то, по его словам, война России и Украины закончится немедленно. Как сказал Трамп, сейчас нефть достаточно дорогая, и это и позволяет войне продолжаться. Неужели все так просто и это действительно рецепт окончания войны? Или это высказывание Трампа - как раз тот образец популизма, в котором его часто обвиняют оппоненты?
- Да, толика популизма тут есть. Во-первых, начнем с того, что снижение цен на нефть - это вообще-то не связанная с войной в Украине идея Трампа. Он продвигал ее во время предвыборной кампании. Из его инаугурационной речи следовало, что он собирается продолжать продвигать эту идею по всему миру.
Но в рамках этой общей идеи есть и отдельный интерес, связанный с завершением войны и принуждением к этому России. И это связано с тем, что Россия очень зависит от нефтяных доходов. В прошлом году она получила таким образом 200 млрд евро, и понятно, что такие меры будут влиять на решения, принимающиеся в Кремле, но не сразу.
Существует определенный запас прочности, который, по моим расчетам, может составлять до полутора лет. Это одно. Во-вторых, нужно учитывать, что у Америки есть свои отдельные интересы. Трамп ведь отметает все природоохранные ограничения и освобождает сектор добычи полезных ископаемых, в первую очередь - нефти и газа - от ограничений, и даже собирается подталкивать этот сектор к большему бурению, к большей добыче.
Но это означает несколько вещей. Одна из них состоит в том, что новая добыча - это ведь, в основном, сланцевая составляющая. А сланцевая составляющая имеет свой порог. И ниже этого порога Америка пойти опять же не может. Если раньше этот порог был где-то в районе 52 долларов за баррель, и очень жесткая позиция администрации Байдена исходила из того, что порог нельзя опускать ниже 60 долларов, то теперь создалась новая ситуация и можно опускать еще, но все равно не до бесконечности.
То есть возвращения к 1998 году, к 10-12 долларам за баррель, конечно же, никогда не будет. Это невыгодно Америке самой, тогда и ее нефть стала бы неконкурентоспособной. Как - параллельно - и газ. Поэтому будет определенное давление, но до какого предела… Сейчас говорится, что, вероятно, до 40 долларов за баррель, такой консенсус вроде бы где-то в кулуарах просматривается.
- Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц сказал в Давосе, что у Украины общие с ЕС ценности, что она с помощью союзников должна быть способной вести мирные переговоры с Россией с позиции силы, что война должна закончиться так, чтобы у Путина не осталось шансов снова напасть на Украину. Мерц оппонирует Трампу, он не согласен с излишне рациональным подходом Трампа к завершению войны? Или особых противоречий с Трампом нет, просто это разные формы давления на Москву, подчиненные общей цели?
- Верно и то, и другое. Я думаю, что Трамп не страдает приверженностью ценностям, он больше трансакционный политик. Он работает по принципу «мне больше, вам чуть меньше», и предлагает на этих условиях договариваться.
Кроме того, Трамп ведь недавно сказал, что он может определить для России дополнительные тарифы. Но это до 4 млрд долларов товарооборота в год, и это особенно уж больно по России не ударит. А вот если Европа будет продолжать давить параллельно, это будет еще дополнительно 50-60 млрд долларов товарооборота, и вот это будет для России уже очень болезненно, и именно немцы стоят там во главе угла.
В этом смысле позиция Мерца - серьезная заявка, но ведь она не разделяется не всеми в Европе. Это позиция только части европейской элиты. Только часть европейских политических деятелей и партий настроена так же, как и мы это здесь понимаем, малое приграничное государство.
Мы понимаем, что это война не только в Украине, что война у России не только с Украиной. На самом деле идет общеевропейская война с большими опасностями в дальнейшем, которые усилятся, если Украина проиграет… Именно оттуда растут ноги у такого подхода.
Но если вы возьмете Орбана или Фицо, то у них такого даже в помине нет. И мы же не знаем, что будет после выборов в Германии. Да, как вы сказали, предполагается, что выиграют христианские демократы, но они в любом случае должны будут создавать коалицию. Какой состав будет у этой коалиции, мы не знаем.
Какие там будут политические линии, особенно с учетом того, что социал-демократы склоняются как раз к другой точке зрения, а не к этой...
Мерц сейчас как бы в подмогу Украине со своей точкой зрения, но что будет после выборов 23 февраля, только жизнь покажет.
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