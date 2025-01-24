В студии Postimees Райво Варе: есть ли у Трампа козыри, которые могут заставить Путина прекратить войну?

- Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал, что хочет как можно быстрее встретиться с Владимиром Путиным, чтобы провести переговоры об окончании войны в Украине. Могут ли воодушевлять кремлевскую администрацию такие сигналы, ведь они показывают, что новый президент США видит в Путине субъекта международной политики? Или же, напротив, они для Москвы довольно пугающи, с учетом того, что Трамп может попытаться создать такую картинку встречи двух лидеров, на которой Путин будет выглядеть довольно жалко?

- Также Дональд Трамп заявил в Давосе, что попросит Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цену нефти, и если эта цена упадет, то, по его словам, война России и Украины закончится немедленно. Как сказал Трамп, сейчас эта цена просто достаточно высока, и это и позволяет войне продолжаться. Неужели все так просто и такой рецепт действительно ведет к окончанию войны? Или это высказывание Трампа - как раз тот образец популизма, в котором его часто обвиняют оппоненты?

- Financial Times пишет, что если ранее Владимир Зеленский говорил, что Европа должна будет предоставить минимум 200 000 военных для поддержания возможного перемирия в Украине, в действительности в Киеве считают, что более реалистичное число, которое удастся согласовать, находится в пределах от 40 000 до 50 000 человек. Действительно ли так важен вопрос количества миротворцев? Может быть, более стабилизирующий эффект достигается не количеством, а страной происхождения, и если там окажутся солдаты Франции или Великобритании, это просто отобьет у РФ желание разморозить замороженный конфликт?

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