Правительство Эстонии утвердило законопроект о разрыве связей с РПЦ

«Это начинание необходимо потому, что подчиняющаяся Московскому патриархату православная церковь является для России и Кремля самым важным инструментом их влияния в Эстонии. Этому надо положить конец», - заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

По словам министра, Эстонская православная церковь должна будет изменить свой устав, полностью выйдя из подчинения Москве.

В частности, поправками в закон исключается руководство со стороны лица или объединения, имеющего значительное влияние и находящегося в иностранном государстве, если это представляет угрозу безопасности, конституционному строю или общественному порядку эстонского государства, поддерживает военную агрессию или призывает к войне, террористическому преступлению или иному незаконному применению вооруженной силы или насилия, говорится в пояснительном письме к документу.

После вступления поправок в силу религиозным объединениям и обществам будет дано два месяца на приведение уставов, состава правления и деятельности в соответствие с обновленным законодательством.

20 августа Собор Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) одобрил новую редакцию устава, согласно которой было предложено убрать из названия церкви упоминание о Московском патриархате и дать ей новое название - Эстонская православная церковь. Однако правительство с этим не согласилось.

Власти республики объявили главу ЭПЦ МП митрополита Евгения (в миру Евгений Решетников) угрозой для безопасности государства, ему было отказано в продлении вида на жительство, и он был вынужден покинуть Эстонию, продолжив управлять церковью дистанционно из Москвы.