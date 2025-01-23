«На мой взгляд, TTJA мог бы взглянуть и на то, что в случае Telia в некотором роде является полумонопольной позицией. Им принадлежит гораздо больше сетей связи, чем другим предприятиям. На самом деле мы видим, что с этим могут быть связаны проблемы. На самом деле нужно рассмотреть этот вопрос и подумать, не отделить ли эти сети от этого предприятия», - сказал министр.

Ляэнеметс уточнил, что вопрос не касается, например, проложенной компанией сети оптоволоконных кабелей, и что он не считает, что государство должно приобрести сети предприятия. «Я не предлагал, чтобы государство что-то покупало или национализировало. Я сказал, что это надо проверить. То, что иногда сети или услуги отделяют, обычное дело на рынке электроэнергии, например, в производстве теплоэнергии», - сказал он.

«Такое поведение со стороны полумонопольной компании абсолютно неприемлемо. Эстонцы - не крепостные крестьяне, которые должны платить десятину иностранной компании», - заявил он.

Кроме того, по его словам, правительство проверит функционирование всех коммуникационных компаний. «Это значит - работают ли мачты связи при обесточивании, при обширном отключении электричества. Насколько нам известно, не все. Некоторые работают на аккумуляторах. Но мы говорим о 24 часах, 36 часах, в сегодняшней ситуации, я бы сказал, сложилась несколько странная ситуация, где прибыль достигает десятков миллионов евро в год, но не сделано достаточно инвестиций так сказать в функционирование Эстонии, функционирование государства, действия людей в кризисных ситуациях», - пояснил Ляэнеметс.

«Если они сами не захотели это сделать, то государство может ввести гораздо более конкретные правила, как добиться того, чтобы мачты связи работали», - добавил он.

Министр юстиции Лийза Пакоста раскритиковала заявление Ляэнеметса, указав, что изъятие сетей у Telia подразумевает их выкуп государством. «А откуда взять на это деньги?» - добавила она.

«Когда снега слишком много, установить генераторы рядом с базовыми станциями действительно сложно. Но все это уже организовано. Мы должны быть благодарны за сотрудничество с частным бизнесом, которое у нас есть. Более того, уже подготовлена спутниковая связь. Упреки в данном случае совершенно неуместны», - подчеркнула Пакоста.