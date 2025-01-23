Эстонский форвард перешел из «Флоры» в клуб высшей лиги чемпионата Нидерландов

«Утрехт» трижды выигрывал Кубок Нидерландов в своей истории, последний раз - в 2004 году. В том же году был выигран Суперкубок Нидерландов. На данный момент «Утрехт» занимает третью позицию в чемпионате Нидерландов в высшем дивизионе, отставая от лидера, клуба «ПСВ Эйндховен», на шесть очков.

На первых порах Варьюнд присоединяется к дублирующей команде «Утрехта», играющей в первой нидерландской лиге. «Точный план, составленный с «Флорой» три года назад, сработал так, как мы надеялись. Я сделаю все, чтобы мое время в «Утрехте» было успешным и прошло со множеством прекрасных моментов, - сказал Варьюнд. - Я благодарю «Флору» за то, что она сделала для меня, и желаю команде и клубу больших успехов в предстоящем сезоне!»

Спортивный директор «Флоры» Таави Трасберг рассказал, что «Флора» всегда следует интересам игрока. «Нидерландский высший дивизион - очень хороший вызов для развития молодого игрока. У Тони есть все предпосылки для успеха на международном уровне и я верю, что упорным трудом он сможет сделать шаг вперед в своем развитии и дойти до главной команды «Утрехта». Мы держим за него кулачки, чтобы все прошло успешно и он смог реализовать свой потенциал», - сказал Трасберг.

Варьюнд начал свою футбольную карьеру в Харьюской футбольной школе. В 2017-2021 годах он играл за команды таллиннского «Калева», а последние три сезона был уже в системе «Флоры». Он забил за «Флору» девять голов и отдал четыре результативные передачи в 38 играх высшего эстонского дивизиона. Центральный нападающий выступал также за юношеские и молодежные сборные Эстонии в возрастных категориях U17, U19 и U21.

Это не первый раз, когда кто-то из «Флоры» переезжает в «Утрехт». Три года назад такой же скачок совершил полузащитник сборной Эстонии Рокко Роберт Шейн, покинувший, однако, «Утрехт» летом 2023 года. Шейн в настоящее время играет за клуб нидерландской первой лиги «Дордрехт».