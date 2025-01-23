Европол задержал торговцев людьми на границе Германии и Венгрии

Криминальная полиция Германии совместно с венгерскими национальными следственными органами и Европолом раскрыла преступную сеть, занимавшуюся торговлей людьми. Преступники заманивали беженцев, которых затем переправляли на Запад для эксплуатации в секс-индустрии. В середине января была проведена совместная операция Германии, Венгрии и Европола, в ходе которой сеть была ликвидирована, сообщается в пресс-релизе Европола.

Расследование деятельности преступной сети было начато в 2023 году. Подозреваемые занимались вербовкой молодых женщин из Венгрии. Преступники манипулировали жертвами, заставляя их влюбляться в себя, либо убеждая их переехать за границу, обещая свободу и выгодные условия работы. По данным Европола, все жертвы происходили из одного и того же региона Венгрии и находились в тяжелых социально-экономических условиях.

Когда преступники устанавливали контроль над своими жертвами, их перевозили в Германию. Там подозреваемые в торговле людьми заставляли женщин заниматься проституцией на улицах, применяя при этом насилие. Все задержанные торговцы людьми были мужчинами, однако в сети была также одна женщина, чьей задачей был надзор за жертвами, вынужденными заниматься проституцией.

Для поимки преступников были проведены обыски в девяти домах - одном в Германии и восьми в Венгрии. Задержаны семь человек: трое в Германии и четверо в Венгрии. В результате операции в Германии и Венгрии было выявлено 11 жертв. У преступной группировки конфисковали два транспортных средства, телефоны, документы и наличные деньги. Кроме того, арестованы как минимум два объекта недвижимости.

Европол предупредил, что преступники очень умело заманивают молодых женщин, находящихся в сложной экономической ситуации. Они используют их слабости, соблазняя дорогими подарками и обещаниями. Многие жертвы оставляют свои семьи, в поисках любви и новой жизни за границей. Однако, приехав в «обещанный дом», их заставляют заниматься проституцией. Все заработанные деньги забирают сутенёры.

Жертв заманивают различными способами. Сначала используют чувство привязанности и близости, но затем начинают воздействовать через насилие и угрозы, сообщает Европол.

Преступники были задержаны как в Германии, так и в Венгрии.