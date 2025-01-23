ФОТО И ВИДЕО Пьяный водитель, врезавшийся в Таллинне в дерево, доставлен в вытрезвитель

Сегодня около 13:30 в полицию поступило сообщение о том, что в районе Пирита на Нарвском шоссе автомобиль врезался в дерево.

По предварительным данным, в автомобиле Volvo находились 53-летний водитель и 35-летняя пассажирка. Точные обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.

На место прибыли спасатели, которые устранили упавшие на дорогу ветки. Движение на участке было восстановлено.

Полицейские установили, что водитель Volvo находился в состоянии алкогольного опьянения, и доставили его в полицейский участок, где он должен протрезветь.