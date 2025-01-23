Пособие предоставляется детям с тяжелыми и глубокими нарушениями здоровья, а также людям трудоспособного возраста с такими же нарушениями, чтобы помочь покрыть расходы в период, когда налог на транспортные средства вступил в силу, но социальные пособия еще не увеличились. Единовременное пособие для смягчения влияния автоналога выплачивается только в этом году, и с 1 июня 2025 года социальные пособия для людей с установленной степенью нарушения здоровья будут увеличены.