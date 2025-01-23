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Для смягчения влияния автоналога Департамент социального страхования выплатит единовременное пособие (1)

Перевод: Сергей Светлов
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Кошелек. Иллюстративное фото.
Кошелек. Иллюстративное фото. Фото: Darii Sorin/Shutterstock

В четверг, 23 января, Департамент социального страхования начал выплачивать единовременное пособие для смягчения влияния налога на моторно-транспортные средства. Почти 21 000 человек получат пособия на общую сумму 2,1 миллиона евро.

Пособие предоставляется детям с тяжелыми и глубокими нарушениями здоровья, а также людям трудоспособного возраста с такими же нарушениями, чтобы помочь покрыть расходы в период, когда налог на транспортные средства вступил в силу, но социальные пособия еще не увеличились. Единовременное пособие для смягчения влияния автоналога выплачивается только в этом году, и с 1 июня 2025 года социальные пособия для людей с установленной степенью нарушения здоровья будут увеличены.

Единовременное пособие выплачивается на основании наличия степени инвалидности или права на пособие в связи с редким заболеванием у ребенка, действовавших на 1 января 2025 года:

  • детям с тяжелой степенью инвалидности или редким заболеванием - 95 евро;
  • детям с глубокой степенью инвалидности - 142 евро;
  • людям трудоспособного возраста с тяжелой степенью инвалидности - 60 евро;
  • людям трудоспособного возраста с глубокой степенью инвалидности - 250 евро.

Для получения пособия подавать отдельное заявление не нужно. Выплаты осуществляются тем же способом, как и ежемесячные социальные пособия – на банковский счет или, при необходимости, доставкой на дом. Доставка этих пособий на дом состоится в феврале.

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