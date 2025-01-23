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Литва снова потребовала от Беларуси остановить работу АЭС в Островце

Перевод: Павел Соболев
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АЭС в Островце.
АЭС в Островце. Фото: Maxim Guchek / BelTA Pool Photo via AP / Scanpix

Литва вновь призвала Минск остановить работу первого и второго энергоблоков АЭС в Островце и решить все проблемы, связанные с ядерной безопасностью.

Электростанция, построенная недалеко от границы с Литвой, в настоящее время работает с перебоями, игнорируя вопросы безопасности, сообщили в Инспекции по безопасности атомной энергетики Литвы. Ведомство направило в среду запрос в Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

«Белорусская АЭС работает с неисправностями, информация о которых не передается, а вопросы безопасности АЭС остаются нерешенными. Мы ожидаем не только официальных заявлений от регулятора соседней страны, но и подробную информацию о практических мерах по обеспечению безопасности АЭС в соответствии с самыми высокими международными стандартами безопасности», - заявил глава литовской инспекции Михаил Демченко.

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