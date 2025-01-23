Литва снова потребовала от Беларуси остановить работу АЭС в Островце

Электростанция, построенная недалеко от границы с Литвой, в настоящее время работает с перебоями, игнорируя вопросы безопасности, сообщили в Инспекции по безопасности атомной энергетики Литвы. Ведомство направило в среду запрос в Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

«Белорусская АЭС работает с неисправностями, информация о которых не передается, а вопросы безопасности АЭС остаются нерешенными. Мы ожидаем не только официальных заявлений от регулятора соседней страны, но и подробную информацию о практических мерах по обеспечению безопасности АЭС в соответствии с самыми высокими международными стандартами безопасности», - заявил глава литовской инспекции Михаил Демченко.