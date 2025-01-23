Литва вновь призвала Минск остановить работу первого и второго энергоблоков АЭС в Островце и решить все проблемы, связанные с ядерной безопасностью.
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Литва снова потребовала от Беларуси остановить работу АЭС в Островце
Электростанция, построенная недалеко от границы с Литвой, в настоящее время работает с перебоями, игнорируя вопросы безопасности, сообщили в Инспекции по безопасности атомной энергетики Литвы. Ведомство направило в среду запрос в Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси.