В трагической аварии в Латвии погибли два человека. Один из них – гражданин Эстонии

В 7:53 в Веселавской волости на 92-м километре автодороги произошло столкновение автомобилей Honda, Toyota и Nissan.

В результате происшествия погибли находившаяся в автомобиле Toyota женщина 1980 года рождения и гражданин Эстонии 1996 года рождения, находившийся в автомобиле Honda с эстонскими номерными знаками.