В четверг утром, 23 января, в Цесисском крае на Видземском шоссе при столкновении трех автомобилей погибли два человека, подтвердили агентству LETA в Видземском региональном управлении Государственной полиции.
В трагической аварии в Латвии погибли два человека. Один из них – гражданин Эстонии
В 7:53 в Веселавской волости на 92-м километре автодороги произошло столкновение автомобилей Honda, Toyota и Nissan.
В результате происшествия погибли находившаяся в автомобиле Toyota женщина 1980 года рождения и гражданин Эстонии 1996 года рождения, находившийся в автомобиле Honda с эстонскими номерными знаками.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, расследуются обстоятельства происшествия.