Два озера воды в год

Хорошая новость заключается в том, что эстонские потребители воды уже более экономны, чем в среднем по Европе. По данным Агентства окружающей среды, в 2023 году для бытовых нужд в Эстонии было использовано 44,17 миллиона кубометров воды, что примерно соответствует общему объему воды в озерах Юлемисте и Пюхаярв.

По статистике Tallinna Vesi, средний житель Эстонии потреблял в 2024 году 95 литров воды в сутки, что значительно меньше, чем в странах Европейского союза, где один человек использует в среднем 144 литра бытовой воды в день.

Что содержит вода?

Как и минеральная вода, водопроводная вода также содержит природные минералы, такие как кальций и магний, поддерживающие здоровье костей и мышц.

В то время как бутилированная вода может долго находиться в цепочке поставок или на полках магазинов, из-за чего в ней могут появляться микропластик и вредные для здоровья соединения, водопроводная вода всегда свежая.

«Водопроводная вода, очищенная и поставляемая потребителям компанией Tallinna Vesi, проходит строгий контроль качества, что гарантирует ее чистоту и безопасность. Системы водоснабжения регулярно обслуживают, очищают и модернизируют, чтобы поддерживать неизменно высокое качество питьевой воды», - объяснила Соовик.

Опрос клиентов Tallinna Vesi показал, что доверие населения к водопроводной воде очень высоко: 89% респондентов заявили, что доверяют воде из-под крана и с удовольствием ее пьют.

Если вы привыкли покупать бутилированную воду в магазине, начните с постепенного перехода на водопроводную воду и предпринимайте небольшие ежедневные шаги в пользу своего здоровья и природы. Чтобы сделать вкус воды приятнее, добавьте в стакан ломтики огурца, дольки лимона или свежие листья мяты. Использование водопроводной воды дома также удобно – вам не придется таскать из магазина тяжелые бутылки и сдавать тару.