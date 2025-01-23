В Калифорнии новые пожары. Эвакуированы десятки тысяч жителей

«Это выглядело как облако, но, когда мы приблизились, казалось, что мы въезжаем в ад», - так описала журналистам NBC 4 свои впечатления одна из местных жительниц, которая эвакуировалась из своего дома по автомагистрали I-5, основной транспортной артерии Калифорнии. Некоторые участки этой дороги в районе пожара были закрыты.

Ночь, горящие склоны гор, на дороге стоят машины со включенными фарами, рядом с машинами стоят люди. Фото: Reuters

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Не так страшно, как две недели назад

Пожар «Хьюз» начался примерно в 70 км к северо-западу от Лос-Анджелеса, недалеко от озера Кастаик. Это горная местность, граничащая с несколькими жилыми районами. Из-за сухой растительности и ветра огонь стал быстро распространяться, но пока не добрался до жилых домов и предприятий. Как пояснил Би-би-си сотрудник пожарной службы Калифорнии Эд Флетчер, озеро Кастаик послужило буфером между огнем и городом Кастаик, где проживает около 20 тысяч человек.

«Если огонь перекинется через озеро, - сказал он, - ситуация станет намного более динамичной».

Небо в чёрном дыму, сквозь просветы видно оранжевое свечение. На переднем плане дома и грузовик, до них огонь пока не добрался. Фото: Getty Images

От пожаров в районах Палисейдс и Итон, разрушивших более 10 тысяч домов и унесших жизни по меньшей мере 28 человек, этот пожар отличается еще и меньшей скоростью ветра: сейчас она доходит до 32-48 км/ч, а тогда порывы достигали 113-144 км/ч.