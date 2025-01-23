В среду в округе Лос-Анджелес вспыхнул новый пожар, который за несколько часов охватил почти 40 квадратных километров. Около 31 тысячи человек получили приказ об обязательной эвакуации, еще 23 тысячи могут быть эвакуированы в ближайшее время.
В Калифорнии новые пожары. Эвакуированы десятки тысяч жителей
«Это выглядело как облако, но, когда мы приблизились, казалось, что мы въезжаем в ад», - так описала журналистам NBC 4 свои впечатления одна из местных жительниц, которая эвакуировалась из своего дома по автомагистрали I-5, основной транспортной артерии Калифорнии. Некоторые участки этой дороги в районе пожара были закрыты.
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Не так страшно, как две недели назад
Пожар «Хьюз» начался примерно в 70 км к северо-западу от Лос-Анджелеса, недалеко от озера Кастаик. Это горная местность, граничащая с несколькими жилыми районами. Из-за сухой растительности и ветра огонь стал быстро распространяться, но пока не добрался до жилых домов и предприятий. Как пояснил Би-би-си сотрудник пожарной службы Калифорнии Эд Флетчер, озеро Кастаик послужило буфером между огнем и городом Кастаик, где проживает около 20 тысяч человек.
«Если огонь перекинется через озеро, - сказал он, - ситуация станет намного более динамичной».
От пожаров в районах Палисейдс и Итон, разрушивших более 10 тысяч домов и унесших жизни по меньшей мере 28 человек, этот пожар отличается еще и меньшей скоростью ветра: сейчас она доходит до 32-48 км/ч, а тогда порывы достигали 113-144 км/ч.
Капитан пожарной службы округа Лос-Анджелес Шейла Келлихер в интервью CNN рассказала, что в течение двух предшествующих недель сильный ветер мешал использовать авиацию. Сейчас же самолеты и вертолеты могли сбрасывать воду на протяжении всей ночи. Кроме того, за водой не приходится летать далеко: ее можно брать прямо в озере Кастаик и других ближайших водоемах.
Начальник пожарной службы округа Лос-Анджелес Энтони Марроне выразил надежду, что в этот раз пожар получится вовремя локализовать, в том числе благодаря пожарной авиации.
«Мы смогли мобилизовать множество пожарных ресурсов на раннем этапе», - подчеркнул он.
После пожаров могут начаться наводнения и оползни
Тем временем пожары, уничтожившие ранее в этом месяце несколько районов Лос-Анджелеса, до сих пор не удалось полностью ликвидировать. Кроме того, в среду начался пожар в городке Лилак к северу от Сан-Диего. Время от времени пожары возникают в соседних лесах и грозят перекинуться на густонаселенные районы. Пожарные предупреждают об опасности, но часть о возгораний удалось потушить, после чего большинство приказов об эвакуации было отменено.
Дана Диркс, представитель национального заповедника Анджелес, рассказала, что из-за ветра Санта-Ана, дующего в Калифорнии осенью и зимой, пожары тушить особенно тяжело. Ситуацию усугубляет в целом засушливый год.
«У нас в Калифорнии не сезон пожаров. У нас год пожаров», - пожаловалась она.
В четверг и пятницу ветер может усилиться, и справляться с пожарами будет сложнее. Прогноз погоды предсказывает, что в регионе начнутся дожди. Это поможет снизить угрозу пожаров, но тогда Калифорнии грозит новая опасность: оползни и наводнения.
Районы, затронутые недавними пожарами, особенно уязвимы, так как выжженная земля плохо впитывает воду.
Губернатор Гэвин Ньюсом в понедельник подписал указ, позволяющий высвободить ресурсы для подготовки к наводнениям и оползням. Спасательные службы уже заготавливают мешки с песком, которые могут потребоваться на опасных участках.