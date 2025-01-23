На протяженном участке северо-западного побережья Эстонии появились комки вещества белого цвета

Заместитель руководителя надзорного отдела Департамента окружающей среды по Ляэнемаа, Сааремаа и Хийумаа Лийна Симпсон рассказала, что белые комья были обнаружены 20 и 21 января. «Поскольку зимой люди меньше передвигаются по побережью, вещество могло быть там и раньше. Точное время, когда комки вещества оказались на побережье, на данный момент неизвестно. Предположительно, эти белые куски происходят от груза судна, но трудно сказать, какого именно, поскольку неясно, когда именно и какое судно проходило мимо», - сказала Симпсон.