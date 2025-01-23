В Ляэнемаа на участке побережья протяженностью около 11 км (Спитхами - Дирхами - Роослепа - Эльбуку - Рооста - Ригулди) обнаружены куски белого вещества. Анализ определил, что это смесь жирных кислот и эфиров, которая на данный момент не требует очистки от нее берега.
На протяженном участке северо-западного побережья Эстонии появились комки вещества белого цвета
Заместитель руководителя надзорного отдела Департамента окружающей среды по Ляэнемаа, Сааремаа и Хийумаа Лийна Симпсон рассказала, что белые комья были обнаружены 20 и 21 января. «Поскольку зимой люди меньше передвигаются по побережью, вещество могло быть там и раньше. Точное время, когда комки вещества оказались на побережье, на данный момент неизвестно. Предположительно, эти белые куски происходят от груза судна, но трудно сказать, какого именно, поскольку неясно, когда именно и какое судно проходило мимо», - сказала Симпсон.
Обнаруженные комочки представляют из себя смесь жирных кислот и сложных эфиров. «По результатам анализа пробы можно сказать, что это не тяжелое топливо. Рассматриваемую смесь можно использовать, например, в производстве косметики. На данный момент нет необходимости собирать вещество, природа сможет сама его расщепить», - пояснила Лийна Симпсон.
Если вы заметили подозрительную деятельность или загрязнение природы, Департамент окружающей среды просит вас сообщать об этом по государственному информационному телефону 1247.