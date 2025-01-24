Франку, мальчику из Кивиыли, пока только 10 лет. Но последние три года он активно занимается снукером (разновидность бильярдной игры). И возраст для Франка совсем не помеха, ведь он очень амбициозен и трудолюбив.
Десятилетний снукерист из Кивиыли о необычном спорте: «Устаешь от того, что надо много думать»
Мы встречаемся с Франком, его мамой Адой и папой Юрием в Йыхви. Приехали на встречу специально из Кивиыли, но, говорят, к постоянным поездкам привыкли - три-четыре раза в неделю либо Ада, либо Юрий возят сына тренироваться в Кохтла-Ярве. В месяц накатывают по 1000 километров.
«Первый раз я увидел, как папа смотрит снукер по телевизору, и тоже захотел играть», - рассказывает Франк. Это очень спокойный, сдержанный и собранный мальчик.
Юрий говорит, что ему всегда нравился этот вид спорта. Ада смеется: пока не познакомилась с мужем, даже не знала, что это. Теперь играют все трое, и, если Франку нужно потренироваться, но партнера нет, всегда можно поиграть с мамой или папой.
Иногда, перед соревнованиями, играть приходится по несколько часов подряд, но Франк говорит, что его это не беспокоит и не выматывает. «Основная сложность, скорее, в том, что все время приходится думать. Для этой игры нужно уметь делать расчеты, быть внимательным и сосредоточенным», - объясняет мальчик, добавляя, что иногда, бывает, устает от постоянной ходьбы вокруг стола, но это не страшно.
Специальной обуви или одежды для обычных тренировок не нужно, но очень важно иметь собственный хороший кий. На соревнования Франк тоже почти всегда ездит со своим кием. Цена хорошего инструмента может достигать 3000 евро. «Но на соревнованиях все игроки всегда в костюмах, туфлях, бабочках, смотреть на такую красоту - одно удовольствие», - говорит Ада.
Франк учится в эстонской школе и свободно говорит как на русском, так и на эстонском. Учится отлично, а также успевает и ходить в музыкальную школу, где играет на гитаре. Говорит, что когда у него есть свободное время, любит поиграть в футбол на телефоне, а если погода позволяет - то и во дворе. Но снукер - его основная страсть. Они с Юрием даже ведут Ютуб-канал Frank and Snooker, на котором уже более 800 подписчиков.
«Мои одноклассники особо не интересуются этим видом спорта, не все даже знают, что это - снукер, поэтому я им не рассказываю про свои тренировки, или если езжу на соревнования», - говорит Франк.
А на соревнования мальчик с родителями ездит довольно часто: за это время успел неоднократно побывать в Вильнюсе, Риге, а в марте вместе с мамой отправится в Анталью, Турция - там будет проходить чемпионат Европы по снукеру. Очень часто семья ездит на разные турниры и игры в Таллинн. С постоянными разъездами, тренировками, соревнованиями спорт выходит довольно недешево. Например, установить дома свой собственный стол для снукера может стоить от 4 тысяч евро!
«Мы только недавно переехали в свой дом, и подумываем об этом, хотим оборудовать специальное место для игры. Но это займет, наверное, несколько лет», - поясняет Юрий.
И Франк, и его родители говорят о том, что сейчас самое время учить английский - потому что на турнирах и чемпионатах игроки говорят на совершенно разных языках, и английский для общения - универсальный.
«И вообще снукер зародился в Англии, поэтому самые сильные игроки именно там. Еще очень сильные снукеристы в Китае, но если бы я выбирал, куда поехать, то отправился бы в Англию. Там есть даже специальная академия по снукеру», - рассказывает Франк.
По словам Ады, несмотря на то, что Франк довольно молодой игрок, все остальные на чемпионатах общаются с ним, как с равным. «Взрослые мужчины никогда не смотрят на Франка с высока, наоборот, всегда очень дружелюбные, пожимают руку, это очень здорово», - говорит она.
Хотя, конечно, часто преимущество остается за теми, кто старше и выше - иногда Франку доводилось проигрывать, потому что соперники были намного выше и порядком старше. Но проигрыши никогда не демотивируют его, а, скорее, наоборот.
Снукер - родом из Англии
«Хотя он, конечно, все равно очень переживает, если проигрывает. В таком возрасте иногда бывает трудно принять победу с достоинством, но мы над этим очень активно работаем», - говорит Ада.
Франк постепенно обрастает новыми связями, друзьями и знакомыми из-за турниров и чемпионатов, его даже пригласили в академию по снукеру в Латвии, чтобы помочь и потренировать. Однако это все, конечно, тоже не близко и не бесплатно.
К сожалению, в Эстонии никаких академий для снукеристов нет, да и в целом до недавнего времени этот спорт не был настолько развит. Только недавно стали появляться клубы. «В Таллинне сейчас все потихоньку начинает развиваться, там есть секции, есть где и с кем играть. Думаю, он будет все больше и больше набирать популярность. Но в Ида-Вирумаа этого практически нет, поэтому все всегда приходится делать своими силами», - говорит Юрий.
По его словам, очень важно иметь хорошего тренера. «Я, хотя и могу играть, часто не вижу его ошибок. И со мной он расслабляется, а ему постоянно рядом нужен сильный игрок, чтобы держать в тонусе», - объясняет Юрий.
Совсем недавно тренером Франка стал первый профессиональный игрок в снукер Андрес Петров. Петров в 2023 году на Открытом чемпионате Северной Ирландии в Белфасте выиграл у знаменитого Марка Аллена, который в мировом рейтинге занимает четвертое место.
«Я тренирую Франка и также являюсь его спарринг-партнером. Франку очень нравится этот спорт, и у него есть очень хорошая предрасположенность к снукеру. Дальше просто потребуется большое количество работы и времени. Поскольку он совсем юный, огромный вклад необходим именно со стороны родителей», - рассказал Петров Rus.Postimees.
По его словам, помощь родителей играет ключевую роль на начальных этапах, так как снукер требует не только времени и денег, но и моральной поддержки, ведь это еще и про психологию.
«В снукере важно уметь слышать самого себя. Важно иметь стратегическое мышление, а поскольку у людей во время игры часто происходит выброс адреналина, очень важно принимать четкие, рациональные решения, уметь себя слышать», - говорит Андрес, добавляя, что исполнение ходов, идеально продуманных в голове, тоже очень важно.
«Сильная сторона Франка - это желание постоянно достигать своей цели. Это очень важно, потому что можно быть одаренным, но не иметь достаточных амбиций. У Франка с этим нет проблем», - добавляет снукерист.
Сам Франк очень хочет связать свою жизнь именно с этим видом спорта и тоже стать профессиональным снукеристом, а, главное - он готов много трудиться во имя этого, хотя и признает, что попасть в высшую лигу может быть довольно тяжело. Но десять лет - тот возраст, когда вся жизнь еще впереди и абсолютно все возможно!