Десятилетний снукерист из Кивиыли о необычном спорте: «Устаешь от того, что надо много думать»

«И вообще снукер зародился в Англии, поэтому самые сильные игроки именно там. Еще очень сильные снукеристы в Китае, но если бы я выбирал, куда поехать, то отправился бы в Англию. Там есть даже специальная академия по снукеру», - рассказывает Франк.

По словам Ады, несмотря на то, что Франк довольно молодой игрок, все остальные на чемпионатах общаются с ним, как с равным. «Взрослые мужчины никогда не смотрят на Франка с высока, наоборот, всегда очень дружелюбные, пожимают руку, это очень здорово», - говорит она.

Хотя, конечно, часто преимущество остается за теми, кто старше и выше - иногда Франку доводилось проигрывать, потому что соперники были намного выше и порядком старше. Но проигрыши никогда не демотивируют его, а, скорее, наоборот.

Снукер - родом из Англии

«Хотя он, конечно, все равно очень переживает, если проигрывает. В таком возрасте иногда бывает трудно принять победу с достоинством, но мы над этим очень активно работаем», - говорит Ада.

Франк постепенно обрастает новыми связями, друзьями и знакомыми из-за турниров и чемпионатов, его даже пригласили в академию по снукеру в Латвии, чтобы помочь и потренировать. Однако это все, конечно, тоже не близко и не бесплатно.