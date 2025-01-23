На первом в этом году заседании Таллиннского горсобрания член фракции Партии реформ Иви Ээнмаа представила идею, возникшую в их фракции, о смене назначения здания Центра русской культуры.
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Реформисты хотят еще до лета изменить назначение Центра русской культуры
Ээнмаа напомнила, что в 2025 году исполнится 500 лет с момента выхода первой книги на эстонском языке: «Сейчас мы в третий раз в истории эстонского государства отмечаем большой юбилей эстонского литературного языка и книги на эстонском языке».