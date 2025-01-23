Реформисты хотят еще до лета изменить назначение Центра русской культуры

Ээнмаа напомнила, что в 2025 году исполнится 500 лет с момента выхода первой книги на эстонском языке: «Сейчас мы в третий раз в истории эстонского государства отмечаем большой юбилей эстонского литературного языка и книги на эстонском языке».

«Как Таллинн мог бы отметить этот год? У нашей фракции есть идея, и мы предлагаем: поскольку Таллиннская центральная библиотека находится в очень плохом состоянии, следует начать мозговой штурм на тему того, чтобы еще до лета передать нынешний Центр русской культуры Центральной библиотеке Таллинна, построить там современный информационный центр, который будет служить жителям нашего города», - сказала Ээнмаа.