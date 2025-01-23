Синоптики предупреждают: в ближайшие часы осадки сделают дороги очень скользкими

Во второй половине дня в четверг основные и второстепенные дороги были сухими или немного влажными, а условия для дорожного движения - хорошими. Температура - от 0 до +2 градусов.

Погода вечером станет облачной, поздно вечером на островах пойдут мокрый снег и дождь, ночью обильные осадки распространятся на материк, сначала будет идти дождь, потом выпадет снег. Ветер будет иметь силу 5-10 м/с, на островах и на западном побережье порывами - до 18 м/с. Температура воздуха - от -1 до +2 градусов.

В снег и мокрый снег ухудшается видимость и на дорогах образуется гололед. Дороги во многих местах будут очень скользкие.