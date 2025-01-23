На некоторое время без электричества остались и торговые центры в городе.

Что именно вызвало повреждение кабеля и где это произошло, Рейланд уточнить не смогла. «Аварийная бригада еще находится в пути», - добавила она, пообещав предоставить дополнительную информацию, как только обстоятельства станут известны.