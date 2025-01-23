Чт, 23.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Центр Пярну остался без электричества (1)

Перевод: Сергей Светлов
Copy
Ожидается, что отключение продлится несколько часов.
Ожидается, что отключение продлится несколько часов. Фото: Merle Rallmann

В четверг, 23 января, незадолго до 17:00 в центре Пярну произошел масштабный сбой электроснабжения: согласно данным карты сбоев Elektrilevi, без электричества остались 823 клиента.

По словам пресс-секретаря Elektrilevi Кристи Рейланд, причиной сбоя стала неисправность подземного кабеля, и, предположительно, восстановление электроснабжения займет два-три часа.

На некоторое время без электричества остались и торговые центры в городе.
На некоторое время без электричества остались и торговые центры в городе. Фото: Karl Hütt

Что именно вызвало повреждение кабеля и где это произошло, Рейланд уточнить не смогла. «Аварийная бригада еще находится в пути», - добавила она, пообещав предоставить дополнительную информацию, как только обстоятельства станут известны.

Только перед театром сияет елка.
Только перед театром сияет елка. Фото: Karl Hütt
Комментарии (1)
Copy

Ключевые слова

Наверх