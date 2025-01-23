В четверг, 23 января, незадолго до 17:00 в центре Пярну произошел масштабный сбой электроснабжения: согласно данным карты сбоев Elektrilevi, без электричества остались 823 клиента.
По словам пресс-секретаря Elektrilevi Кристи Рейланд, причиной сбоя стала неисправность подземного кабеля, и, предположительно, восстановление электроснабжения займет два-три часа.
Что именно вызвало повреждение кабеля и где это произошло, Рейланд уточнить не смогла. «Аварийная бригада еще находится в пути», - добавила она, пообещав предоставить дополнительную информацию, как только обстоятельства станут известны.