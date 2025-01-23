По словам премьер-министра Грузии, у его страны осталась односторонняя дружба с Эстонией, сообщает издание Agenda. Он отметил, что заявление Рийгикогу неприемлемо, учитывая историческую дружбу, сложившуюся между двумя народами.

Премьер-министр Грузии добавил, что, хотя скрытая глобальная сеть, или «глубинное государство», оказалась под давлением в США, эта сеть стала еще более активной в Европе, и ее влияние особенно серьезно в странах Балтии, включая Эстонию.