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Грузинский премьер: заявление Рийгикогу о Грузии указывает на влиятельность в Эстонии «глубинного государства»

Перевод: Павел Соболев
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Ираклий Кобахидзе.
Ираклий Кобахидзе. Фото: VANO SHLAMOV / AFP / Scanpix

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал принятое в среду Рийгикогу заявление о Грузии выражением неуважения к воле грузинского народа и отметил, что Эстония находится под сильным влиянием «глубинного государства».

По словам премьер-министра Грузии, у его страны осталась односторонняя дружба с Эстонией, сообщает издание Agenda. Он отметил, что заявление Рийгикогу неприемлемо, учитывая историческую дружбу, сложившуюся между двумя народами.

Премьер-министр Грузии добавил, что, хотя скрытая глобальная сеть, или «глубинное государство», оказалась под давлением в США, эта сеть стала еще более активной в Европе, и ее влияние особенно серьезно в странах Балтии, включая Эстонию.

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