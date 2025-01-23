Достигло ли повышение НСО своей цели?

По словам руководителя отдела НСО Налогово-таможенного департамента Анники Оя, по предварительным данным, в 2024 году поступления НСО составили около 3,9 миллиарда евро. В 2023 году сумма составила 3,5 миллиарда евро, то есть рост поступлений соответствовал уровню увеличения налога. Более точный отчет о поступлениях за 2024 год будет доступен в начале февраля на сайте департамента.