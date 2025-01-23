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Достигло ли повышение НСО своей цели?

Перевод: Сергей Светлов
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Повышение НСО также привело к росту цен в магазинах, и, по оценкам экспертов, половина прошлогодней инфляции связана с повышением НСО.
Повышение НСО также привело к росту цен в магазинах, и, по оценкам экспертов, половина прошлогодней инфляции связана с повышением НСО. Фото: Eero Vabamägi

В начале прошлого года правительство повысило ставку налога с оборота (НСО) на два процента - с 20% до 22%. Однако по сравнению с 2023 годом это не привело к значительному увеличению поступлений НСО.

По словам руководителя отдела НСО Налогово-таможенного департамента Анники Оя, по предварительным данным, в 2024 году поступления НСО составили около 3,9 миллиарда евро. В 2023 году сумма составила 3,5 миллиарда евро, то есть рост поступлений соответствовал уровню увеличения налога. Более точный отчет о поступлениях за 2024 год будет доступен в начале февраля на сайте департамента.

Аналитик отдела фискальной политики Министерства финансов Маргус Тувикене отметил в анализе, опубликованном на сайте министерства, что если исключить эффект от повышения налога, то на конец ноября прошлого года поступления НСО лишь немного превысили уровень 2023 года.

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