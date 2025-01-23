Налогово-таможенный департамент (MTA) сообщил, что при входе в их электронную среду могут возникнуть сбои в период с 23 января 23:00 до 24 января 02:00.
В работе электронных услуг Налогово-таможенного департамента возможны сбои
Причиной являются плановые технические работы, проводимые компанией SK ID Solutions AS, о которых она уведомила на своем сайте еще 15 января.
SK ID Solutions в это время будет проводить обслуживание своей ИТ-инфраструктуры для повышения безопасности услуг (конфиденциальности и целостности), а также для обеспечения их лучшей доступности и качества. В связи с этим возможны кратковременные перебои в работе всех услуг SK.
SK ID Solutions AS - это международный поставщик решений для электронной идентификации, специализирующийся на безопасных и удобных услугах цифровой идентификации и подписания документов.
Основанная в Эстонии компания также имеет филиалы в Латвии и Литве. Кроме того, SK является партнером Эстонии в выдаче сертификатов для государственных удостоверяющих документов (ID-карта, Mobiil-ID, Digi-ID, карта вида на жительство и Digi-ID для э-резидентов).
В начале 2017 года компания запустила в странах Балтии популярное решение для идентификации личности Smart-ID.
В последний раз сбои в работе электронных услуг MTA наблюдались 6 ноября прошлого года, когда также проводились масштабные технические работы, - тогда они длились с 21:00 до полуночи. Кроме того, электронные услуги были недоступны 29 ноября прошлого года, также из-за крупных технических работ.