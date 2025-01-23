В работе электронных услуг Налогово-таможенного департамента возможны сбои

Причиной являются плановые технические работы, проводимые компанией SK ID Solutions AS, о которых она уведомила на своем сайте еще 15 января.

SK ID Solutions в это время будет проводить обслуживание своей ИТ-инфраструктуры для повышения безопасности услуг (конфиденциальности и целостности), а также для обеспечения их лучшей доступности и качества. В связи с этим возможны кратковременные перебои в работе всех услуг SK.

SK ID Solutions AS - это международный поставщик решений для электронной идентификации, специализирующийся на безопасных и удобных услугах цифровой идентификации и подписания документов.

Основанная в Эстонии компания также имеет филиалы в Латвии и Литве. Кроме того, SK является партнером Эстонии в выдаче сертификатов для государственных удостоверяющих документов (ID-карта, Mobiil-ID, Digi-ID, карта вида на жительство и Digi-ID для э-резидентов).

В начале 2017 года компания запустила в странах Балтии популярное решение для идентификации личности Smart-ID.