С начала года, помимо автоналога, вступила в силу плата за регистрацию, которую необходимо платить как за постановку на учет нового автомобиля, так и за перерегистрацию уже зарегистрированных автомобилей при смене владельца. Первые результаты уже известны, и видно, что желающих заплатить в среднем около тысячи евро за регистрацию не так много.
Для подписчиков
Самая высокая плата за регистрацию автомобиля на сегодняшний день превысила 11 000 евро
В последние месяцы прошлого года в Департаменте транспорта было зарегистрировано рекордное количество легковых автомобилей, чтобы избежать регистрационного сбора, который вступил в силу с этого года. Очереди в обслуживающих бюро были длинными, и из крупных городов люди отправлялись в небольшие населенные пункты для регистрации своих автомобилей. Также люди активно удаляли транспортные средства из регистра, чтобы избежать уплаты автомобильного налога за машины, которые больше не используются.