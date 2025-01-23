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Самая высокая плата за регистрацию автомобиля на сегодняшний день превысила 11 000 евро

Перевод: Сергей Светлов
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В обслуживающих бюро Департамента транспорта в конце прошлого года были длинные очереди, но сейчас ситуация стабилизировалась. В январе этого года новых автомобилей зарегистрировано в три раза меньше, чем за тот же период в 2024 году.
В обслуживающих бюро Департамента транспорта в конце прошлого года были длинные очереди, но сейчас ситуация стабилизировалась. В январе этого года новых автомобилей зарегистрировано в три раза меньше, чем за тот же период в 2024 году. Фото: Mailiis Ollino

С начала года, помимо автоналога, вступила в силу плата за регистрацию, которую необходимо платить как за постановку на учет нового автомобиля, так и за перерегистрацию уже зарегистрированных автомобилей при смене владельца. Первые результаты уже известны, и видно, что желающих заплатить в среднем около тысячи евро за регистрацию не так много.

В последние месяцы прошлого года в Департаменте транспорта было зарегистрировано рекордное количество легковых автомобилей, чтобы избежать регистрационного сбора, который вступил в силу с этого года. Очереди в обслуживающих бюро были длинными, и из крупных городов люди отправлялись в небольшие населенные пункты для регистрации своих автомобилей. Также люди активно удаляли транспортные средства из регистра, чтобы избежать уплаты автомобильного налога за машины, которые больше не используются.

«По сравнению с последними месяцами прошлого года очереди в обслуживающих бюро стали значительно короче. Сейчас восстановился обычный темп, который наблюдался и в предыдущие годы в это время», - прокомментировал эксперт по коммуникациям Департамента транспорта Карл-Йоозеп Кюнгас.

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