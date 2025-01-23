Самая высокая плата за регистрацию автомобиля на сегодняшний день превысила 11 000 евро

В последние месяцы прошлого года в Департаменте транспорта было зарегистрировано рекордное количество легковых автомобилей, чтобы избежать регистрационного сбора, который вступил в силу с этого года. Очереди в обслуживающих бюро были длинными, и из крупных городов люди отправлялись в небольшие населенные пункты для регистрации своих автомобилей. Также люди активно удаляли транспортные средства из регистра, чтобы избежать уплаты автомобильного налога за машины, которые больше не используются.