Кристина Каллас позитивно оценила начало перехода на эстонский язык обучения

«Историческая реформа по переходу идет по плану, в долгосрочной перспективе мы движемся к единой школе с эстонским языком обучения, а в системе образования становится больше учителей, - приводит BNS слова министра. - В период с 1 сентября 2023 года в Ида-Вирумаа приступили к работе более 500 учителей, из которых почти 330 были добавлены летом 2024 года».

Общее число работающих в русских школах учителей, которым необходимо повысить уровень владения языком с B2 до C1, составляет 285 человек, а число учителей, владеющих эстонским на уровне B1 и работающих в школах благодаря послаблениям летом 2024 года, составляет 261 человек, которым необходимо повысить уровень владения языком до 1 августа 2025 года. Для сравнения, в 2022 году в школах работало более 1800 учителей, чьи знания языка не соответствовали требованиям.

К 1 августа 2026 года помощники воспитателей в русских детских садах должны будут довести свой уровень владения языком до уровня B2.

В 2025 году Институт эстонского языка обеспечит языковую подготовку не менее 900 учителей в Таллинне, Маарду, Нарве, Силламяэ и Кохтла-Ярве, а город Таллинн - 400 учителей.