Elisa повышает цены на услуги с марта: что нужно знать клиентам?

По словам Elisa, качество и развитие остаются для них главным приоритетом.

Elisa объявила о повышении цен, которое вступит в силу 1 марта 2025 года. Изменение, затрагивающее всех клиентов, увеличит ежемесячную плату за услуги мобильной связи на 1,99 евро за номер. Компания объясняет повышение цен увеличившимися расходами и необходимостью продолжать инвестировать в качество услуг и развитие сети.