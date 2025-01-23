Elisa объявила о повышении цен, которое вступит в силу 1 марта 2025 года. Изменение, затрагивающее всех клиентов, увеличит ежемесячную плату за услуги мобильной связи на 1,99 евро за номер. Компания объясняет повышение цен увеличившимися расходами и необходимостью продолжать инвестировать в качество услуг и развитие сети.
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Elisa повышает цены на услуги с марта: что нужно знать клиентам?
По словам Elisa, компания продолжает уделять особое внимание качеству услуг и улучшению клиентского опыта. Elisa ссылается на результаты измерений Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), согласно которым скорость мобильного интернета Elisa признана одной из лучших в стране.