Правила бесплатной парковки электромобилей в Таллинне могут вскоре измениться

По словам руководителя Таллиннского департамента транспорта Индрека Гайлана, с конца 2015 года Таллинн предоставил всем жителям Эстонии возможность ходатайствовать о бесплатной парковке электромобиля в зоне платной парковки в центре города.

На момент вступления в силу этой льготы в Эстонии было зарегистрировано 1115 электромобилей. Однако по состоянию на 1 ноября прошлого года в Эстонии было зарегистрировано уже 7834 электромобиля, в то же время количество парковочных мест в Таллинне оставалось относительно без изменений.

«Для посетителей Таллинна центр города - это район с очень плотным покрытием сетью общественного транспорта, где до различных пунктов назначения можно легко добраться на самых разных видах транспорта. Чтобы защитить интересы жителей центра Таллинна, где рядом с их домами также имеется достаточно парковочных мест, предлагается, чтобы в будущем бесплатная парковка для электромобилей была доступна только жителям Таллинна», - сказал Гайлан.

Он добавил, что планируемое изменение также призвано стимулировать активное и устойчивое пешеходное и велосипедное движение в зоне действия таллиннской общественной платной парковки. Будет ли поправка одобрена городским собранием, станет ясно на ближайших заседаниях.

Кроме того, на заседании городского собрания было решено передать право организации, контроля и взимания платы за парковку и штрафов за просрочку оплаты частному юридическому лицу еще на четыре года, с проведением публичного конкурса.

Депутаты горсобрания также заслушали отчет Таллиннского городского молодежного собрания 2024. Также были приняты правила подключения и использования таллиннской системы общественного водоснабжения и канализации.

Собрание также приняло решение отделить Дневной центр для пожилых людей с нарушениями памяти от Таллиннского центрального социального центра и Дневного центра Мустамяэ и передать его в ведение Дома престарелых Иру. Кроме того, было решено передать Фонду Таллиннского Певческого поля в безвозмездное пользование землю, на которой он работает.