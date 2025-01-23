Министры не поддерживают идею сокращения пенсий

В обращении союза, направленном позавчера, говорится, что расходы государства, растущие быстрее экономического развития, не являются устойчивыми, поскольку требуют новых налогов, увеличения долгов и могут привести к неплатежеспособности государства. В документе подчеркивается, что по сравнению с докризисным временем больше всего выросли расходы на социальную защиту и здравоохранение - на 31% и 17% соответственно.