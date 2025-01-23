Министры не поддерживают идею сокращения пенсий

Союз работодателей Эстонии направил правительству ряд предложений по упорядочению государственных финансов, порекомендовав заморозить индексируемые государственные расходы до восстановления экономического роста или пересмотреть их структуру на постоянной основе.
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В обращении союза, направленном позавчера, говорится, что расходы государства, растущие быстрее экономического развития, не являются устойчивыми, поскольку требуют новых налогов, увеличения долгов и могут привести к неплатежеспособности государства. В документе подчеркивается, что по сравнению с докризисным временем больше всего выросли расходы на социальную защиту и здравоохранение - на 31% и 17% соответственно.