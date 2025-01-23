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Министры не поддерживают идею сокращения пенсий

Перевод: Сергей Светлов
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Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (справа), премьер-министр Кристен Михал, министр образования Кристина Каллас и министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста на пресс-конференции правительства.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (справа), премьер-министр Кристен Михал, министр образования Кристина Каллас и министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста на пресс-конференции правительства. Фото: Tairo Lutter

Союз работодателей Эстонии направил правительству ряд предложений по упорядочению государственных финансов, порекомендовав заморозить индексируемые государственные расходы до восстановления экономического роста или пересмотреть их структуру на постоянной основе.

В обращении союза, направленном позавчера, говорится, что расходы государства, растущие быстрее экономического развития, не являются устойчивыми, поскольку требуют новых налогов, увеличения долгов и могут привести к неплатежеспособности государства. В документе подчеркивается, что по сравнению с докризисным временем больше всего выросли расходы на социальную защиту и здравоохранение - на 31% и 17% соответственно.

Рост социальных расходов в первую очередь связан с увеличением пенсий в результате индексирования. Устойчивость роста, по мнению союза, дополнительно подрывают внеочередные повышения пенсий.

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