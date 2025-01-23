В результате американских санкций импорт российских товаров в США уже в 2023 году сократился больше чем в три раза, подсчитало издание РБК, проанализировав данные американской торговой статистики. Данных за 2024 год пока нет, но в 2023 году главными статьями импорта были ядерное топливо, минеральные удобрения и металлы платиновой группы, причем импорт урана даже вырос.

Россия - важный поставщик обогащенного урана в США, на ее долю в 2023 году приходилось порядка четверти потребностей США в ядерном топливе. При этом во второй половине 2024 года США и Россия уже ввели временные взаимные ограничения на его поставки.

В свою очередь, главные статьи импорта американских товаров в Россию - фармацевтическая продукция и медицинское оборудование, и их объем заметно сократился уже по итогам первых двух лет войны.

Что говорят в Москве

Кремль до сих пор реагировал на смену власти в Белом доме и возвращение Трампа с осторожным, но очевидным энтузиазмом. В день его инаугурации Владимир Путин публично, на заседании Совета безопасности (которые обычно проходят не по понедельникам, а по пятницам), поздравил Трампа с вступлением в должность и заявил о готовности к переговорам.

Правда, такие заявления он делает не первый раз, всякий раз дополняя их декларацией условий, на которых Кремль готов на них пойти, что делает такие заявления отчасти ритуальными.