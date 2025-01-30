Не каждый человек может и хочет обращаться к дизайнеру интерьера для оформления своего жилища. Кто-то по финансовым причинам, кто-то просто не знает с чего начать. Кто-то считает, что ему дизайнер не нужен вовсе, а достаточно просмотреть соответствующие сайты с картинками. А кому-то - бывает и такое - просто наплевать на уют.