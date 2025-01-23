На Британские острова надвигается самый разрушительный шторм за последние десятилетия

Шторм «Дарраг» в Великобритании и Ирландии в декабре прошлого года.

Метеорологи объявили на ближайшие дни исключительное предупреждение о красном уровне опасности для Британских островов, так как в предстоящем шторме порывы ветра могут достигать почти 45 метров в секунду. В Ирландии предупреждают об экстремальной угрозе для жизни.