Метеорологи объявили на ближайшие дни исключительное предупреждение о красном уровне опасности для Британских островов, так как в предстоящем шторме порывы ветра могут достигать почти 45 метров в секунду. В Ирландии предупреждают об экстремальной угрозе для жизни.
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На Британские острова надвигается самый разрушительный шторм за последние десятилетия
Метеослужба Великобритании выпустила красное предупреждение для Северной Ирландии и Шотландии в преддверии мощного шторма, которого не видели в этих краях десятилетиями, передает The Guardian.