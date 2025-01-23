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На Британские острова надвигается самый разрушительный шторм за последние десятилетия

Перевод: Сергей Светлов
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Шторм «Дарраг» в Великобритании и Ирландии в декабре прошлого года.
Шторм «Дарраг» в Великобритании и Ирландии в декабре прошлого года. Фото: Owen Humphreys / PA / AP / Scanpix

Метеорологи объявили на ближайшие дни исключительное предупреждение о красном уровне опасности для Британских островов, так как в предстоящем шторме порывы ветра могут достигать почти 45 метров в секунду. В Ирландии предупреждают об экстремальной угрозе для жизни.

Метеослужба Великобритании выпустила красное предупреждение для Северной Ирландии и Шотландии в преддверии мощного шторма, которого не видели в этих краях десятилетиями, передает The Guardian.

Красное предупреждение было объявлено и для крупнейших городов Шотландии - Эдинбурга и Глазго. Национальная метеослужба Ирландии также выпустила аналогичное предупреждение.

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