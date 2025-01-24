Исследование: 75% водителей в Эстонии используют телефон за рулем

С годами эта проблема становится все острее, особенно среди молодых водителей и мужчин. Как показало исследование, проведенное If Kindlustus, каждый десятый водитель попадал в аварию или опасную ситуацию на дороге из-за использования телефона за рулем.

Согласно данным исследования, 75% водителей подтвердили, что используют мобильный телефон во время вождения. Чаще всего его применяют в качестве навигатора или для разговоров по громкой связи. Однако 23% респондентов заявили, что во время движения ищут или переключают музыку на телефоне, а 13% – звонят без использования системы hands-free. Еще 7% отправляют голосовые сообщения, 5% пишут текстовые сообщения, общаются в чатах или просматривают интернет, а 3% даже делают фото и видео прямо во время управления автомобилем.

По словам руководителя группы по возмещению транспортного ущерба компании If Kindlustus Таави Крууса, использование телефонов за рулем становится все более распространенным. Это крайне тревожная тенденция, поскольку любые посторонние действия снижают концентрацию водителя и увеличивают риск аварии.

«По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным несколько лет назад, мы видим, что использование телефонов во время вождения стало еще более распространенным. Если раньше это было в основном проблемой молодежи, то теперь телефоном за рулем активно пользуются люди всех возрастов. Немного реже это делают только водители старше 55 лет», – отмечает Круус.