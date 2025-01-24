По данным опроса социологической службы Kantar Emor по изучению популярности политических сил, проведенного по заказу ERR в январе, лидером политических предпочтений избирателей остается «Отечество», за которой следуют еще четыре партии с поддержкой на уровне 13-16%, пишет Rus.ERR.
Kantar Emor: соцдемы вернулись на третье место в рейтингах партий
Второе и третье место делят Партия реформ и Социал-демократическая партия с рейтингом чуть ниже 16%. Далее следуют EKRE (14%) и Центристская партия (13%).
Рейтинг не входящих в парламент Партии правых составил в ноябре 7%, превышая избирательный порог, а у входящей в правительство «Ээсти 200» - 3%, оставаясь ниже избирательного порога.
О готовности проголосовать за «зеленых» заявили 3% респондентов, за Koos - 2%, а за «Эстонских националистов и консерваторов» - 1% (ERK).