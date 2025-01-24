Kantar Emor: соцдемы вернулись на третье место в рейтингах партий

Многие вещи можно интерпретировать по-разному. Важно договориться о том, как понимать термины, взять например, хоть слово «пособие». Слева направо: Кристен Михал, Лаури Ляэнеметс и Юрген Лиги.

По данным опроса социологической службы Kantar Emor по изучению популярности политических сил, проведенного по заказу ERR в январе, лидером политических предпочтений избирателей остается «Отечество», за которой следуют еще четыре партии с поддержкой на уровне 13-16%, пишет Rus.ERR.