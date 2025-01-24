Пт, 24.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Дроны РФ атаковали Киевскую область: погибли три человека (2)

Copy
Украинские военные ведут огонь по российским позициям в пригороде Покровска.
Украинские военные ведут огонь по российским позициям в пригороде Покровска. Фото: Evgeniy Maloletka

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля 2022 года объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 1066-го дня войны, 24 января.

Комментарии (2)
Copy

Ключевые слова

Наверх