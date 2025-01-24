Жуткий момент Потерявшую сознание биатлонистку Сусан Кюльм увезли со стадиона в больницу

Кюльм завершила четверговую спринтерскую гонку на 7,5 км лучшей среди эстонок, заняв 41-е место. Все было в порядке, она шла через зону для интервью, чтобы пообщаться с журналистами, и внезапно упала, потеряв сознание. Медицинская помощь прибыла к 28-летней спортсменке незамедлительно: ее подняли на носилки и на скорой увезли со стадиона в больницу, пишет Expressen.

К счастью, спустя некоторое время Союз биатлонистов Эстонии сообщил Expressen, что состояние Кюльм находится под контролем.

Благодаря своему результату в спринте Кюльм квалифицировалась в субботнюю гонку преследования, но ее участие пока остается под вопросом. В воскресенье также запланирована женская эстафета 4x6 км, в состав которой обычно входит Кюльм.

После этапа в Антхольц-Антерсельве чемпионат мира по биатлону пройдет в швейцарском Ленцерхайде с 12 по 23 февраля.