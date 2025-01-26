Психиатр: молодежь не верит в последствия от курения вейпов

«Возникает зависимость от никотина, курение влияет легкие, сердце, на слизистую. Но молодежь в это не верит, поскольку все последствия выходят не сразу, - объяснила доктор. - Спросите у молодых людей, зачем они это делают, они же знают, что это вредно. Но, поскольку ни с ними, ни с друзьями ничего сейчас не происходит, они смело экспериментируют над собой и своим здоровьем».