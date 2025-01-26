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Психиатр: молодежь не верит в последствия от курения вейпов

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В студии дискуссионной передачи «Своя правда», в которой на этот раз пытались понять, к каким последствиям может привести детская мода на вейпы и энергетики, руководитель Центра душевного здоровья подростков, детский психиатр Анне Клейнберг подтвердила, что вейпы вызывают серьезную никотиновую зависимость у детей.

«Возникает зависимость от никотина, курение влияет легкие, сердце, на слизистую. Но молодежь в это не верит, поскольку все последствия выходят не сразу, - объяснила доктор. - Спросите у молодых людей, зачем они это делают, они же знают, что это вредно. Но, поскольку ни с ними, ни с друзьями ничего сейчас не происходит, они смело экспериментируют над собой и своим здоровьем».

Как вейпы и энергетики влияют на здоровье? С чем сталкиваются родители, дети которых уже столкнулись как с зависимостью, так и с проблемами со здоровьем? Как сами подростки объясняют привлекательность новомодных вейпов и энергетикам?

На эти вопросы ответят герои и эксперты нового выпуска дискуссионной передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 27 января, в 20:30 на канале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.

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