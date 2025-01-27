Семейный врач: при употреблении энергетиков у детей могут возникать тревожные расстройства

«Это очень много, - сказала Гаркуша. - По сути, в энергетиках содержится большое количество кофеина и большое количество сахара. Наверное, таким образом молодежь пытается заменить кофе, который пьют взрослые».

Доктор рассказала, что есть те, кто быстро отказываются от энергетиков, поскольку сразу получили очень сильную реакцию очень похожую на тревожное расстройство и поняли, что больше не хотят этого. Ведущая Елена Соломина попросила описать это состояние: «Возникают непонятные страхи, очень сильное сердцебиение, трясутся руки, учащенное дыхание - начинают бояться каждого шороха и не могут понять, откуда идет это чувство опасности».

До сих пор говорилось, что энергетики очень сильно влияют на сердце, но определенное влияние оказывается и на мозг: «Да, как известно, мозг развивается до 25 лет, поэтому если употреблять такие стимулирующие вещества в раннем возрасте, естественно, их влияние на мозг и центральную нервную систему у детей будет очень сильным».

Как вейпы и энергетики влияют на здоровье? С чем сталкиваются родители, чьи дети уже столкнулись как с зависимостью, так и с проблемами со здоровьем? Как сами подростки объясняют привлекательность новомодных вейпов и энергетикам?

На эти вопросы ответят герои и эксперты нового выпуска дискуссионной передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 27 января, в 20:30 на канале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.