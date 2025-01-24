В южной части волости Кадрина раскинулся дендропарк, который десятилетиями создавал местный житель Ильмар Пааль. Однако дело его жизни может быть уничтожено из-за планов строительства нового жилого района.
Для подписчиков
Волость планирует вырубить уникальный дендропарк, лишив местного жителя дела всей его жизни
В сентябре в волостном собрании Кадрина утвердили генеральный план застройки района на улице Уус, где планируется возвести 52 новых частных дома. Под действие плана попадает и участок Уус, 42. Для семьи, проживающей в доме под номером 40, это может означать уничтожение созданного ими дендропарка.