Волость планирует вырубить уникальный дендропарк, лишив местного жителя дела всей его жизни

В сентябре в волостном собрании Кадрина утвердили генеральный план застройки района на улице Уус, где планируется возвести 52 новых частных дома. Под действие плана попадает и участок Уус, 42. Для семьи, проживающей в доме под номером 40, это может означать уничтожение созданного ими дендропарка.