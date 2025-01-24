Инфляцию и высокие издержки производства называют главным вызовом этого года 40 процентов малых и средних предприятий Эстонии, то есть компаний с численностью сотрудников до 249 человек.

«Инфляция – самый важный фактор, который окажет наибольшее влияние на бизнес в ближайшие два года: его назвал почти каждый второй - 48 процентов из опрошенных руководителей предприятий. Практически столько же, а именно 47 процентов, указали на зависимость успешности своего бизнеса от стабильности общей экономической среды, а 25 процентов отдельно указали на формирование цен на энергоносители», - сказал руководитель отдела корпоративного банкинга Luminor в Эстонии Индрек Юлге, описывая взгляд предпринимателей на текущий и следующий год.

По словам Юлге, результаты опроса четко отражают более чем двухлетнюю экономическую стагнацию в Эстонии и определенную степень неуверенности предпринимателей, а также пессимистичный взгляд на будущее.

«В отличие, например, от наших южных соседей - Латвии, в Эстонии в этом году не уделяется особого внимания найму новых сотрудников - в то время как в Латвии 35 процентов предпринимателей назвали найм сотрудников одной из ключевых задач на 2025 год, в Эстонии этот показатель составил всего 16 процентов», - отметил Юлге.

«Только четверть эстонских компаний планирует нанять новых сотрудников в этом году, половина - нет. В Латвии же картина почти противоположная: более 40 процентов рассчитывают нанять новых сотрудников, и только четверть заявили в ходе опроса, что не собираются этого делать», - добавил он.

Юлге отметил, что, несмотря на сложные экономические условия, эстонские предприятия в последние годы в основном избегали сокращений персонала, и это отражается в нашем сохраняющемся относительно низком уровне безработицы.

«Треть руководителей эстонских предприятий назвали сохранение рабочих мест вызовом этого года», – добавил руководитель отдела корпоративного банка Luminor в Эстонии.

Безусловно, значительно возросшие расходы, включая последствия повышения налогов, заставляют компании критически пересматривать свою деятельность и искать возможности для повышения эффективности. Однако результаты опроса также ясно показывают, что компании не хотят оказаться в ситуации, когда они снова столкнутся с нехваткой рабочей силы, когда экономические условия улучшатся.